مخاوف إسرائيلية من خليفة غالانت الذي سيعينه نتنياهو.. فمن هو؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "معاريف" العبرية أن قادة
الائتلاف الحاكم منحوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لضم غدعون ساعر
إلى حكومة الاحتلال.
وأكدت تقارير أن ساعر سيتولى وزارة الدفاع خلفا
ليوآف غالانت.
تحفظ أوروبي على تعيين ساعر
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن
دبلوماسي أوروبي قوله إن يوآف غالانت "الوحيد الذي يمكن الوثوق بكلمته"
بعد مغادرة بيني غانتس وغادي آيزنكوت حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال الدبلوماسي: "نعمل بلا كلل من أجل
صفقة تبادل، وسيكون محبطا أن نعمل مع وزير
دفاع إسرائيلي يعارضها".
وأضاف: "غالانت يدرك أنه إذا بدأت إسرائيل
حربا مع لبنان فلا يمكن التنبؤ إن كانت ستنتهي سريعا".
في المقابل، نقلت "هآرتس" عن مصدر في
الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن ستجد "طريقة للتعامل مع أي شخص يتولى منصب
وزير الدفاع في إسرائيل".
الاحتلال يخشى من تبعات إقالة غالانت
وأشار المصدر إلى أن غدعون ساعر لن يتمتع بالعلاقة
الوثيقة نفسها مع واشنطن التي تمتع بها غالانت.
وتحدثت القناة "13" العبرية من
جهتها، عن خشية داخل حكومة بنيامين نتنياهو من أن ترد الولايات المتحدة على إقالة
غالانت بعدم دعم "إسرائيل" في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
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