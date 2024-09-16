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مخاوف إسرائيلية من خليفة غالانت الذي سيعينه نتنياهو.. فمن هو؟

9/16/2024 11:55:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "معاريف" العبرية أن قادة الائتلاف الحاكم منحوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لضم غدعون ساعر إلى حكومة الاحتلال.
وأكدت تقارير أن ساعر سيتولى وزارة الدفاع خلفا ليوآف غالانت.


تحفظ أوروبي على تعيين ساعر
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن دبلوماسي أوروبي قوله إن يوآف غالانت "الوحيد الذي يمكن الوثوق بكلمته" بعد مغادرة بيني غانتس وغادي آيزنكوت حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال الدبلوماسي: "نعمل بلا كلل من أجل صفقة تبادل، وسيكون محبطا أن نعمل مع وزير دفاع إسرائيلي يعارضها".

وأضاف: "غالانت يدرك أنه إذا بدأت إسرائيل حربا مع لبنان فلا يمكن التنبؤ إن كانت ستنتهي سريعا".

في المقابل، نقلت "هآرتس" عن مصدر في الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن ستجد "طريقة للتعامل مع أي شخص يتولى منصب وزير الدفاع في إسرائيل".


الاحتلال يخشى من تبعات إقالة غالانت
وأشار المصدر إلى أن غدعون ساعر لن يتمتع بالعلاقة الوثيقة نفسها مع واشنطن التي تمتع بها غالانت.

وتحدثت القناة "13" العبرية من جهتها، عن خشية داخل حكومة بنيامين نتنياهو من أن ترد الولايات المتحدة على إقالة غالانت بعدم دعم "إسرائيل" في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

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