إعلام أميركي: اختراق وشيك بشأن محور فيلادلفيا

إعلام أميركي: اختراق وشيك بشأن محور فيلادلفيا
التاريخ
9/16/2024 11:55:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"
الأميركية إن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، وليس إلى "إسرائيل"،
إشارة إلى أن الاختراق بشأن "محور فيلادلفيا" وشيك.
وأوضحت الصحيفة أن زيارة بلينكن للمنطقة تأتي
"لطمأنة إسرائيل بشأن عدم قدرة حماس على تهريب أسلحة عبر محور فيلادلفيا".
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