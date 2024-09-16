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إعلام أميركي: اختراق وشيك بشأن محور فيلادلفيا

9/16/2024 11:55:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، وليس إلى "إسرائيل"، إشارة إلى أن الاختراق بشأن "محور فيلادلفيا" وشيك.
وأوضحت الصحيفة أن زيارة بلينكن للمنطقة تأتي "لطمأنة إسرائيل بشأن عدم قدرة حماس على تهريب أسلحة عبر محور فيلادلفيا".

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