قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من رام الله
التاريخ
9/16/2024 11:55:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
الثلاثاء، بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية في البلدة وكالة
"وفا"، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت أحياء فيها واعتقلت ثلاثة
شبان واستولت على مركبتهم.
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