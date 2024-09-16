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قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من رام الله

9/16/2024 11:55:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية في البلدة وكالة "وفا"، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت أحياء فيها واعتقلت ثلاثة شبان واستولت على مركبتهم.

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