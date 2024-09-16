Tuesday, 17 September 2024 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المساءلة والإنجاز عنوان عمل الحكومة

9/16/2024 11:55:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بتكليف جلالة الملك عبدالله الثاني للدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، يتضح أن هذه الحكومة لن تكون كسابقاتها، فالتكليف الملكي لم يكن مجرد توجيه بروتوكولي، بل خريطة طريق واضحة ومفصّلة تتطلب العمل الدؤوب والمسؤولية الجادة، وبدون أدنى شك، كانت المساءلة والإنجاز المحورين الأساسيين اللذين شدد عليهما جلالته في توجيهاته. جلالة الملك كان حازماً في توجيهاته بأن الحكومة الجديدة تتحمل "مسؤوليات عظيمة وثقيلة"، فهذه العبارة ليست مجرد تذكير بالمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة، بل إنها تضع الحكومة أمام تحديات لا يمكن التهرب منها، فقد بات واضحاً أن الحكومة ليست مجرد جهاز إداري يدير الشؤون اليومية، بل هي مكلفة بمهمة وطنية محورية لتحقيق تطلعات الشعب، والتي تعتبر بمثابة العقد الاجتماعي الجديد بين الحكومة والمواطن. المساءلة ليست مفهوماً يقتصر على مساءلة الشعب للحكومة فحسب، بل هي أيضاً مسؤولية الحكومة تجاه مواطنيها، وجلالته أكد أن "نهج المساءلة للمقصرين في واجباتهم تجاه المواطن" يجب أن يكون ركيزة أساسية في عمل الحكومة، وهذا يشمل الوزراء والمسؤولين على جميع المستويات. ومن هنا يأتي وضوح المهام وقياس الإنجاز، فقد أكد جلالة الملك أن مهام الوزراء يجب أن تكون "واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس"، وهذه النقطة توضح أن الحكومة لن تكون في حالة تسويف أو تأجيل للمهام، فالوقت الذي قد يُهدر في التخطيط غير المحكم أو التنفيذ المتعثر سيخضع للمراقبة الصارمة والمحاسبة الفورية، فكل وزير مسؤول عن تحقيق الأهداف المعلنة والواضحة، وإذا أخفق في ذلك، سيكون الحساب حاضراً. هذا التوجه يعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحكم والإدارة العامة، حيث يصبح الأداء الحكومي ميداناً للعمل الدؤوب والتخطيط الإستراتيجي الذي يمكن قياسه على أرض الواقع، فلا مزيد من الوعود الشفهية أو الإنجازات الورقية؛ بل أصبح من الضروري أن يلمس المواطن التأثيرات الإيجابية على حياته اليومية. ومن بين أهم النقاط التي أشار إليها جلالة الملك هي الاستمرار في السياسة المالية الحصيفة، فقد بات الاقتصاد الوطني بحاجة إلى توجهات واقعية تعتمد على ضبط المديونية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة أن تكون المشاريع الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، في مقدمة جهود الحكومة، فهذه المشاريع ليست مجرد حلول وقتية، بل هي استثمارات طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والمستقبل الاقتصادي للأردن. المشاريع الكبرى ليست فقط ضرورة لاحتياجات المواطنين، بل هي أدوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا، على الحكومة أن تباشر في تنفيذ هذه المشاريع بشكل يتسق مع الجدول الزمني المعلن ويتحلى بالشفافية. كما أكد جلالة الملك أن المساءلة ليست مجرد أداة عقابية، بل هي نهج إصلاحي يهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وضمان تحقيق الأهداف المعلنة، فإذا كان الهدف الأساسي للحكومة هو تحسين حياة المواطن، فإن المساءلة هي الوسيلة الوحيدة لضمان تحقيق هذا الهدف. والمساءلة ليست في معزل عن الشفافية؛ لذا على الحكومة أن تكون واضحة في شرح سياساتها وقراراتها، وأن تلتزم بتقديم تقارير دورية حول ما تم تحقيقه من إنجازات، وما لم يُحَقَّق والأسباب وراء ذلك. وفي ضوء ما تقدم، فإن تكليف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة لا يعني مجرد تغيير في الأشخاص، بل هو بداية مرحلة جديدة من العمل الحكومي الذي يقوم على أسس واضحة من المساءلة والإنجاز، وإذا كانت الحكومة مدركة لحجم التحديات والفرص، فإنها لن تجد صعوبة في تحقيق تطلعات الشعب، أما إذا تهاونت في أداء مهامها، أو أخلت بالتزاماتها، فإن المساءلة ستكون الحاضر الأبرز.

MENAFN16092024000072011014ID1108680823

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث