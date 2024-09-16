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معظم النار من مستصغر الشرر - جريدة الوطن السعودية

9/16/2024 11:48:17 PM
(MENAFN- Al Watan) كثيرا من المناقشات المثيره تتحدث عنها الدوائر الدبلوماسيه ومعاهد لأبحاث الاستراليه،وبعض عواجيز السياسه المتمرسين . المهم أنها أكثر أهمية بالنسبة لنا نحن العرب، ولعلنا نتأملها أكثر. والسؤال: هل بدأت الحرب العالميه الثالثه فعلا، ونحن لانشعر بذلك كعادتها أمام الأمور بالغة الاهمية والخطورة.
فالحربان العالميتان الأولي والثانية كان سببهما الأساسي طبعا هو السيطرة علي العالم الثالث بثرواته وشعوبه، ولكن الحرب في الحالتين وقعتا أساسا في أوروبا. فالصراع كان مباشرا بين الدول المؤهلة لاقتسام العالم وإن كانت أطرافه امتدت إلى أماكن أخري في أفريقيا وآسيا، إلا أنها كانت ميادين ثانوية،
ولكن ظهور الاسلحة النووية المدمرة، ثم تعادل القوة بين المعسكرين جعل وقوع الحرب الثالثة في أووربا مرة أخري أمرا مستحيلا، أي أن أوروبا بقسميها وأمريكا الشمالية صارت مكانا محرما القتال فيه، ولكن لأن عوامل الصراع ما زالت قائمة، فقد انتقلت الساحة ىإل العالم الثالث إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقد تطور الصراع من الحرب الباردة إلى حرب ساخنة يخوضها العالم المتقدم في ساحات أخري وباسلحة تقليدية. فحرب الهند الصينية كانت فيها الصين وروسيا وامريكا، وحرب الشرق الأوسط كانت فيها روسيا وامريكا ،والمعركة حول كوبا ثم حروب انجولا والكونغو وبيافرا، والصراع الصومالي الاثيوبي الارتيري كان قديما لكنه اكتسب خطورة جديدة حين اجتذب إليه روسيا وامريكا.
إذن فالحرب العالمية الثالثة محتمل وقوعها بين لحظة والثانية، فالحروب الصغيرة باشكال شتي ومختلفة تتواجه فيها القوي الكبري بشكل غير مباشر.
هذا واقع يمكن التدليل عليه بالف دليل ولكن السؤال هو ما العمل لدرء هذا الخطر؟ هل هناك طريقة يمكن بواسطتها تحصين العالم الثالث من صراع الدول الكبري؟ هل يمكن تطوير عدم الانحياز مثلا؟ هل يهب التاريخ زعامات تحمي استقلالها في مستوي الزعامات التي حققت ذلك الاستقلال أيام الحرب الباردة.
لقد بدا منذ سنوات قليلة أن الصراع بشكل عام سيأخذ شكل المواجهة بين دول الشمال ودول الجنوب،
أي بين العالم االغني والعالم الفقير، ولكن العالم الغني أفلت من هذه المواجهة . مما تقدم لايزال الاعتقاد سائدا بان الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ وأن معظم النار من مستصغر الشرر.

MENAFN16092024000089011017ID1108680822

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