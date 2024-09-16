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ميثولوجيا الإله عند عرب الجاهلية

9/16/2024 11:38:31 PM
(MENAFN- Al Watan) كان المخيال العربي مثل المخيال الإنساني في كل الحضارات يحفل بالأرواح والغيبيات والكائنات الخرافية ،فالتدين كان في الأغلب وليد القبيلة ونتاج المجتمع الجاهلي، فإن كانت القبيلة هي عماد الحياة الجاهلية وأساس النظام القبلي هي العصبية، فنجد لشيخ القبيلة السلطة لحمل القبيله على دين وشعائر معينة، وقد يتشارك معه في السلطة الأفراد الذين يظهرون للمجتمع نبؤات و ظواهر خارقة.
فنجد في التراث الإسلامي السيد المطاع في مكة قصي بن كلاب أشهر زعيم في قبيلة قريش في عصر الجاهلية، فهو الذي جعل مكة موطناً لقريش بعد أن انتصرعلى خزاعة وهو صاحب دار الندوة الذي لايقضى لقريش أمر إلا فيه، وكانت له السقاية والسدانة والرفادة ولواء الحرب . كان لبعض السادة بالغ الأثر في بلورة المجتمع الجاهلي أمثال عمرو بن لحي الخزاعي الذي صار كاهنا له رأي من الجن، ويزعم أن الجن أشاروا له بجلب الأصنام. ذاع صيت عمرو الخزاعي بسبب جلبه الأصنام من الشام لمكة، فتقول المصادر أنه أول من بدل دين إبراهيم الحنيف بجلب الأصنام.
تقودنا القراءة التحليلية لنص التراث لفهم العقل الجاهلي الذي قبل بعبادة الأصنام، فخضوعه لعبادة الحجارة المادية في رمزيتها عن الإله، هو عدم قدرته على استيعاب الإله الميتافيزيقي.
فقد كان الإله في العقل الجاهلي يختلف من منطقة لأخرى، ومن قبيله لأخرى، ويتبلور في المخيال بناءا على مؤثرات خاصة، فقد كان تنوع الإله وتباين أدواره بناءا على نظرة الإنسان للإله وقضايا بيئته وتطور معارفه.
كان لقريش علم بلفظ -الله- قبل مجئ الإسلام فنجده في أشعارهم إلا أنهم استبعدوا أن يعبد الإنسان إلها واحدا فأدى هذا بهم إلى التعجب من التوحيد الذي جاء به الإسلام.
عانى التدين الجاهلي من ازدواجية بين المزج بين إله مجرد وإله مجسد، فهو يؤمن بالله ويؤمن بالآلهه المتعددة.
الاعتقاد والتصور لله عند عرب الجاهلية أنه الواهب للحياة والمطر، رب الكعبة خالق العالم، فقد كان الله معروفا عندهم بارتباطه بالبيت/ الكعبة، ولم يكن هو الإله الوحيد المطلق، إذ كان لكل قبيلة مجموعة من الآلهه الخاصة.
لقد ظن العرب أن الكاهن مقرب من الإله، حكيم يسمع لأمره، لما تظهر عليه من خوارق وعلم غيب وتنبؤات كان لها الأثر في خلق مكانة له مغايرة عن باقي أفراد المجتمع الجاهلي.
إذ لا يمكن فرض السيطرة والقوانين على الناس إلا من خلال اعتقادهم بأنها من مصدر ميتافيزيقي، والظاهر أن الوجود البشري لايقبل إلا باللجوء لقوة تفوقه في كل شي.
إن شكل المجتمع له تأثير في ماهية ما يعبد، فالمجتمع الصناعي يختلف عن مجتمع يعيش على الزراعة والصيد. فرمزية الشمس ارتبطت بالزراعة، وعلى النقيض عند الطبيعة الصحراويه التي دعت الجاهلي إلى عبادة السماء لأنها مصدر الماء. فكان له أيضا اعتقاد في الجن أنها مخلوقات مجردة لكنها قادرة على التشكل على هيئة حيوان أو إنسان، و اعتقاده في حياة ما بعد الموت ووضع الأشياء مع الميت من اوان فخارية وأسلحة حتى يستخدمها في حياته الاخرى.
الإله هبل الأعظم عند قريش، وكما تخبر عنه المصادر أنه وضع في جوف الكعبة، لفض قضايا النسب والتجاره والقداح، وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على أبنائه وفاءا لنذر الذبح بعد أن جعلت لهم العرافة سجاح خلاصا من الذبح الذي وقع على ابنه عبدالله والد النبي محمد.
قال ابن إسحاق: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها، وهي مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها بناء إبراهيم الخليل عليه السلام.
إن الجاهلي في شبة الجزيره كان له احتكاك بالمسيحية واليهودية والصابئة والمجوس، فلم يكن أهل مكه بعيدين عن التأثر بهذا البعد الديني.
إن المرويات التراثية تذهب إلى أن عرب الجاهليه تعبد إله واحدا أما بقية المعبودات فهي وسائط لتقرب لله فقد جاء النص القرآني مؤكدا لهذا.
فلعلنا نصل إلى أن الإشكاليه في توارث الرمز الطوطمي عند أفراد القبيلة، فيرتبط الإنتماء القبيله بالإنتماء لرمز، فيكون بذلك معتقدا موروثا يصعب تقييم صوابه لإحاطته بالقداسه.
وفي الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال : كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجراً،جمعنا حثية من تراب ،وجئنا بالشاة فحلبناها عليه،ثم طفنا بها.
فالغالب على العقل الجاهلي اهتمامه بالصوره الرمز النائب عن الإله، أو الإله في ذاته احيانا، وإن كان هناك الذين رفضوا عبادة الأصنام ولم يعتنقوا المسيحية واليهودية وسمي اتباعها بالأحناف باقين على ملة إبراهيم.
ولعل العقل المعاصر يتجنب الخطأ الذي وقع فيه العقل الجاهلي بتعظيم الرمز الذي اعتقد في ذاته البشري بأنه نائب عن الإله، أو له مكانة خاصة عند الإله لما يظهره للعامة من خيالات، والاعتقاد في الأموات من مقدرة في قضاء المصالح. ولربما ظن العقل المعاصر أن الشرك محصوراً في عبادة الأصنام وحدها وما أختلف عنها فهو مقبول خارج عن نطاق الإشراك الإلهي.

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