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الطائرة تسير

9/16/2024 11:38:31 PM
(MENAFN- Al Watan) كلنا خلال هذه الايام نتطلع لبشائر الخير وامطار الوسم والتي عادةً ما تنهمر مع بداية موسم الرياض،
ولكن توقفنا هذا الاسبوع عند ذكاء هيئة الترفية في لفت الانظار لموسم الرياض القادم ، فقد جعلت من نقل طائرات الموسم فعالية ممتدة من مطار جدة حتى بوليڤارد الرياض ، وضجت وسائل الإعلام بهذا الحدث. شاهدنا كمية الفرح والمشاركات الوطنية التي رافقت هذا الحدث، سواء من كبار السن أو الأطفال.
ولأن هيئة الترفية تمتاز بفريق عمل دعائي مبدع، ورئيس مُقدر فقد رصد لتوثيق هذا الحدث عدد عشرة سيارات لأفضل مشاركة في التصوير ، وهذا الأمر افرح سكان مناطق العبور وأصبحنا نغبطهم ونتمنى أن تمر بالقصيم ، ولكن لا بأس ، فمشاركة اهل الدوادمي وعفيف والقويعية والمزاحمية تنوب عنا ، وهم أهلنا .
وهذا الحدث يبين مدى فعالية اساطيل النقل لدينا ، ويبين أيضاً حجم ودقة التواصل المؤسسي بين قطاعات الدولة الحكومية والخاصة وتظافر امكاناتها ، وكذلك فيه لفته جملية لاتساع طرق المملكة وجودتها. ولا نقف عند هذا الحد فهو يبين حجم التنوع الجغرافي لدينا بين جبال ورمال وأودية ومحميات طبيعية وآثار.
اسعدنا هذا الحدث وصنع اسبوعنا وليس فقط يومنا.

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