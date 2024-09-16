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رسالة إلى الأحياء كورقة خضراء

9/16/2024 11:38:30 PM
(MENAFN- Al Watan) هذا الصباح كانت المذيعة الإخبارية تحصي لنا عدد ضحايا غارات الأمس، مجزرة جديدة، هكذا قال المراسل حينها، ارتقى فيها إلى السماء أربعون، وبقي ستون يعالجون أوجاعهم وجراحاتهم المفتوحة على حد الموت، عوائل دفنت بالكامل تحت التراب، قيل إنهم كانوا يمضون الليلة في مربع إنساني، هذا وصف المكان، ويراد به مساحة صغيرة يلوذ بها الناس مخافة الوقوع في مرمى النيران، ومقابر النسيان، وعربات الموت الليلية.
لعله اليوم الثامن والثلاثون بعد الثلاثمئة من أيام العدوان على الإنسان في غزة، أيام خفقت فيها القلوب مرارا، دون أن تلقي هذه الحرب الظالمة أوزارها، الحرب التي تقترب من إكمال عامها الأول، وكل إنجازاتها هو تحويل الإنسانية إلى قيم مصلوبة على خشبة الانتقام والإجرام، شاحبة تبدو الكرة الأرضية وهي تكمل فصول الفرجة على أطول عرض تراجيدي على هذا الكوكب، جرى فيها تصريف بضاعة القتل لأجل الظفر بأنهار من الدم، لوحش لا يرتوي إلا بإغماضة عين الحياة.
يأتي اليوم الجديد وحلم كل إنسان في ذلك البلد المنكوب هو أن يتحسس رأسه، وأن يحيل الأمل خبزا يعتاش به لكي يحيا إلى يوم آخر، يحصون أنفاسهم بمثل ما يحصون عدد القتلى، يألفون الموت حد السكر، لكنهم يصرون على الحياة، أولئك الذين باتوا يجمعون أشلاء أحبائهم في أكياس، ويزنونها في ميزان الآخرة، لا يغادرون الثقة بالله، كلما غادروا من مكان لآخر، بحثا عن خشبة خلاص، حملوا معهم أرواحهم المشدودة إلى نور الله، فتهبهم الصبر والسكينة والرضا، كما تهبهم الإيمان العميق بحقهم في هذا التراب الذي ارتوى من دمائهم كثيرا طيلة العقود الماضية.
لم يتعلق إنسان بوطنه كما تعلق هؤلاء المحاصرون من كل مكان، حتى حين طاروا باتجاه كل الدروب وانتشروا في أصقاع الأرض، جعلوا من حب وطنهم وثيقة سفر، وعنوانا دائما، يعودون إليه كلما أظلم الليل، وفاض الحنين، تهبط أرواحهم على صوره وذكرياته، يتعطرون من هوائه ونسمات سمائه، لأنه بمثابة المبتدأ والخبر في وجودهم، والمقدمة والخاتمة في حياتهم التي كتب عليها الشتات والضياع، أو البقاء كحراس لأنفاس المكان المغدور به.
عام كامل وغزة في طاحونة الموت، ونحن في عالم الفرجة نتأرجح على حد الشعور بالوخز، والعجز، جاءت الحرب ومشهد القضية يكاد يمضي إلى متحف النسيان، إلى الحد الذي نسي الناس فيه عواطفهم معلقة على شماعات في الأرشيف، يعلوها الغبار، ويغلب عليها الانكسار، عواطفهم لا تنهض إلا مثقلة، وكأنها محمولة على الخوف من الخسارات، مشغولة فقط بتحديد من أطلق صافرة الحرب، ومن أيقظ مارد القتل من سباته، إلى الحد الذي أصبحت فيه مشاعرنا توزن بميزان، ومواقفنا تتقاذفها أرصدة الخصومة مع هذا الفريق أو ذاك.
هم على حافة الموت يوميا بمثل ما هم على حافة الأمل، يفخخون شمس اليوم التالي بالكثير من الأمنيات، يصلون على جنائزهم، ثم يعودون للصلاة في محراب الصبر، فسلاحهم الوحيد هو مقاومة اليأس، لأن حياتهم مستحيلة من دونه، وهذا ما يجعلهم يبتكرون في كل يوم سببا آخر للحياة، يتعبون فيصرخون، وفي صراخهم دعوة مفتوحة إلى السماء بفرج قريب، تكفيهم صورة الأكفان الملطخة بالدم، ويهبهم اخضرار الشجر الذي ما زال هو الآخر يحامي عن وجوده في حقول فلسطين.

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