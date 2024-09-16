Tuesday, 17 September 2024 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحراك القاعدي للصحوة ما بعد الهرمي

9/16/2024 11:38:30 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت الصحوة تعتمد في خطابها على نظام هرمي ((شيخ وأتباع)). الشيخ/ الداعية/ الناصح/ الخطيب يمثل رأس الهرم الذي يقود ويحرك الحشود. يعتبر الداعية قائدًا رمزيًا، حتى لو كان جاهلًا بالدين، المهم أن يُجيد الخطابة والتحدث إلى العوام وتحفيز الناس بالعبارات الرنانة. كان هذا النظام الهرمي مناسبًا لتلك المرحلة، حيث الوصول للمعلومة كان صعبًا في زمن لم يكن فيه جوال أو تقنية أو مواقع تواصل. لذلك، كان بعض رموز الصحوة مصدرًا للمعلومة الموثوقة ومرجعًا دينيًا معتمدًا. لم تكن هناك وسائل فيما بعد السبعينيات الميلادية تمكن الناس من التحقق من كل ما يقوله الداعية الصحوي.
في عصرنا الحالي، اختلف الوضع جذريًا، أصبحت المعلومة في متناول الجميع، لم يعد الداعية هو المصدر الوحيد للمعلومة الدينية. وارتفع الوعي بالحريات والفردانية حتى داخل الأوساط الشرعية. اتجه كثير من قيادات الصحوة والإخوان والمنظرين لهم إلى التفكير في إيجاد بديل للنظام الهرمي. إذ إن النظام الهرمي -بعد انتشار مواقع التواصل- انهار في فترة وجيزة. فبمجرد سقوط الداعية ((رأس الهرم))، يتشتت الأتباع وتتناثر الحشود.
اقترح كثير من قيادات الصحوة والإخوان النظام ((القاعدي)) الجماهيري بديلاً للنظام ((الهرمي)) السابق. حيث لم يعودوا يريدون (رمزًا داعية) تتبعه الحشود. وجدوا في ذلك فشلًا ذريعًا بعد ما سمي بـ (الربيع العربي)، حيث أصبح الشباب مطلعين على الفلسفات والمذاهب الأخرى المختلفة، يستطيعون الوصول إلى المعلومة بكل سهولة في عصر شبكة المعلومات العنكبوتية. لم يعد في مقدور الصحوة السيطرة على الحشود الشابة كما السابق. وكما يؤكد عبدالله الغذامي، فإن الحشود هي السلاح الوحيد للصحوة. بدونهم، الصحوة مجرد سراب. لذلك، اتجهوا إلى النظام ((القاعدي)) الجماهيري كبديل. وبالفعل، فإن الصحوة بلا حشود لا تستطيع تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية.
لو لاحظنا مؤخرًا، نجد كثيرًا من دعاة الصحوة الجدد يرفضون لقب ((شيخ)) أو ((داعية)). ويخبرون مريديهم بأنهم لا يحبون كلمة ((شيخ))، ولا يرغبون في أن يطلق عليهم هذا اللقب، حتى لو من باب التقدير. أصبح هدفهم هو تكوين قاعدة جماهيرية من الأتباع الذين يملكون أدوات الدعاة السابقين نفسها. يعلمونهم الشريعة والحِجاج والمنطق، ويدرسونهم اللاهوت - بعد أن كان محرمًا - ويعرضون لهم سياسات العالم الحديث. أصبح الطالب الشاب الناشئ أو المراهق هو استثمار الصحوة الجديدة ((القاعدية)).
ينقل بعض من أتباع الصحوة والإخوان هذا النظام ((القاعدي)) من المصري عبد الوهاب المسيري. حيث ألهمهم هذا التوجه القاعدي الذي يناسب العصر ((الديمقراطي)) الحديث. إذ يرون أنهم إذا استطاعوا تكوين قاعدة جماهيرية من الأتباع ((المقتنعين فلسفيًا بالصحوة))، سيكون لهم نجاح كبير في المستقبل، من وجهة نظرهم.
فلو كان 51% من الشعب (صحويين وإخوان) مقتنعين بدراية كافية، فسيكون التصويت لصالحهم في الدول الديمقراطية. أما في الدول الملكية المستقرة، فإنهم كذلك لا يستطيعون إثارة الفوضى وتجييش الشباب إلا بالنظام القاعدي الجماهيري الذي يستثمر في الأفراد الشباب أكثر من الرموز. لذلك نجدهم في السنين الأخيرة يعملون بجد واجتهاد في تقديم الصحوة فلسفيًا ومنطقيًا، وتنظيم دورات مكثفة ومتنوعة للأطفال والمراهقين. وأغلب تركيزهم على المراهقين لأنهم أقوى استثمار للأيديولوجيا، إذ إن المراهق إذا تأسس على عقيدة وهو مقتنع بها اقتناعًا كاملًا - بحدود تفكيره وعمره - فسيصعب جدًا مستقبلًا تغيير عقيدته أو تفكيره. هذا ما يجعل الصحوة الجديدة تدفع الغالي والنفيس من أجل تقديم الدورات المجانية، وتوفير المنصات التعليمية المتطورة لكل الشباب الناشئ.

MENAFN16092024000089011017ID1108680805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث