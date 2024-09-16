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نيوم في اختبار العين

9/16/2024 11:38:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل منافسات الجولة الرابعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى جولة ((نحلم ونحقق))، بـ4 مواجهات، إذ يتطلع نيوم (9 نقاط)، إلى مواصلة انتصاراته، عندما يستقبل على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، العين (4 نقاط)، ويلتقي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الفيصلي (6 نقاط)، والجبيل (نقطة واحدة)، ويتقابل على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الطائي (4 نقاط)، والحزم (7 نقاط).

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