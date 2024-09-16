نيوم في اختبار العين
التاريخ
9/16/2024 11:38:30 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تتواصل منافسات الجولة الرابعة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى جولة ((نحلم ونحقق))، بـ4 مواجهات، إذ يتطلع نيوم (9 نقاط)، إلى مواصلة انتصاراته، عندما يستقبل على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، العين (4 نقاط)، ويلتقي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الفيصلي (6 نقاط)، والجبيل (نقطة واحدة)، ويتقابل على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الطائي (4 نقاط)، والحزم (7 نقاط).
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