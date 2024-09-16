بلاك روك: الأسواق تبالغ في توقعات خفض الفيدرالي للفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحول استراتيجيو“بلاك روك” من زيادة الوزن إلى خفض وزن سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل في المحافظ الاستثمارية، قائلين إن نطاق خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي تراهن عليه الأسواق غير مرجح.
وقالت“وي لي”، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى“بلاك روك”، إن التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي انتظر طويلاً لتخفيف السياسة النقدية وسيضطر الآن إلى خفضها بوتيرة متسارعة لدعم الاقتصاد“غير مبررة”.
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وأضافت المحللة في مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج” الإثنين، أنها تتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء.
وتابعت:“نعتقد أن الأسواق تفرط بعض الشيء في تسعير عمق دورة خفض أسعار الفائدة، والتي ستبدأ بالفعل، لكن ربما ليس بعمق ما يبدو أن الأسواق تسعره”.
وتفضل“لي” سندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق المتوسطة، في نطاق من خمس إلى عشر سنوات، بسبب العائدات المرتفعة نسبيًا، في الوقت الذي يحوم فيه العائد على السندات لأجل عامين قرب أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2022.
ووفقًا لأداة“فيد ووتش”، ترى الأسواق احتمالًا يبلغ نحو 60% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعدما بلغ هذا الاحتمال أقل من 20% الأسبوع الماضي.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108680796
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