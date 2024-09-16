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بلاك روك: الأسواق تبالغ في توقعات خفض الفيدرالي للفائدة

9/16/2024 11:38:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحول استراتيجيو“بلاك روك” من زيادة الوزن إلى خفض وزن سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل في المحافظ الاستثمارية، قائلين إن نطاق خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي تراهن عليه الأسواق غير مرجح.

وقالت“وي لي”، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى“بلاك روك”، إن التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي انتظر طويلاً لتخفيف السياسة النقدية وسيضطر الآن إلى خفضها بوتيرة متسارعة لدعم الاقتصاد“غير مبررة”.

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وأضافت المحللة في مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج” الإثنين، أنها تتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتابعت:“نعتقد أن الأسواق تفرط بعض الشيء في تسعير عمق دورة خفض أسعار الفائدة، والتي ستبدأ بالفعل، لكن ربما ليس بعمق ما يبدو أن الأسواق تسعره”.

وتفضل“لي” سندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق المتوسطة، في نطاق من خمس إلى عشر سنوات، بسبب العائدات المرتفعة نسبيًا، في الوقت الذي يحوم فيه العائد على السندات لأجل عامين قرب أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2022.

ووفقًا لأداة“فيد ووتش”، ترى الأسواق احتمالًا يبلغ نحو 60% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعدما بلغ هذا الاحتمال أقل من 20% الأسبوع الماضي.

المصدر:

MENAFN16092024000202011048ID1108680796

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