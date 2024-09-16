النفط يغلق مرتفعاً ويسجل أعلى مستوياته في أسبوعين تقريباً

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع في نهاية تعاملات الإثنين، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا مع تراجع الدولار وتوقع الأسواق خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة، ورغم البيانات الضعيفة بشأن الاقتصاد الصيني.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر، بنسبة 1.6% أو 1.14 دولار إلى 72.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر.

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كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.44 دولار إلى 70.09 دولار للبرميل، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.35% إلى100.77 نقطة، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مع تزايد توقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بأقل من المتوقع خلال أغسطس، فيما خفض“جولدمان ساكس” و”سيتي جروب” توقعاتهما للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن على الجانب الإيجابي، نما نشاط التصنيع في نيويورك للمرة الأولى منذ نوفمبر، فيما أشارت تقارير إلى أن 12% من إنتاج النفط في خليج المكسيك ما زال معطلًا بسبب الإعصار“فرانسين”.

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