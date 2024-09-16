النفط يغلق مرتفعاً ويسجل أعلى مستوياته في أسبوعين تقريباً

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع في نهاية تعاملات الإثنين، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا مع تراجع الدولار وتوقع الأسواق خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة، ورغم البيانات الضعيفة بشأن الاقتصاد الصيني.
وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر، بنسبة 1.6% أو 1.14 دولار إلى 72.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر.
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كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.44 دولار إلى 70.09 دولار للبرميل، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر.
وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.35% إلى100.77 نقطة، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مع تزايد توقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بأقل من المتوقع خلال أغسطس، فيما خفض“جولدمان ساكس” و”سيتي جروب” توقعاتهما للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن على الجانب الإيجابي، نما نشاط التصنيع في نيويورك للمرة الأولى منذ نوفمبر، فيما أشارت تقارير إلى أن 12% من إنتاج النفط في خليج المكسيك ما زال معطلًا بسبب الإعصار“فرانسين”.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108680794
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