الشرطة الأمريكية توقف طفلا هدد بارتكاب قتل جماعي في مدرستين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا الأمريكية عن توقيف طفل عمره 11 سنة، نشر تهديدات بارتكاب قتل جماعي في مدرستين.
وأوضحت الشرطة المحلية في بيان لها، يوم الاثنين، بأن الطفل كان يهدد بإطلاق نار في واحدة من المدرستين في المنطقة، وكانت لديه قائمة بالأسماء والأهداف.
ووصف الطفل تهديداته بأنها "مزحة"، لكن السلطات عثرت على ترسانة من الأسلحة الرياضية للعبة الإير سوفت وكذلك عدد من السكاكين والسيوف بحوزته.
وذكرت الشرطة أن الطفل كان يشهر أسلحته أثناء الاتصالات مع تلامذة آخرين عبر تطبيق "فيس تايم"، وقال بعضهم إنه تعذر عليهم تحديد ما إذا كانت الأسلحة حقيقية أم لا.
وأكدت الشرطة أن الطفل سيواجه تهمة جنائية بسبب تهديداته بالقتل الجماعي.
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