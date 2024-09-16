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الشرطة الأمريكية توقف طفلا هدد بارتكاب قتل جماعي في مدرستين

9/16/2024 10:06:01 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا الأمريكية عن توقيف طفل عمره 11 سنة، نشر تهديدات بارتكاب قتل جماعي في مدرستين.

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان لها، يوم الاثنين، بأن الطفل كان يهدد بإطلاق نار في واحدة من المدرستين في المنطقة، وكانت لديه قائمة بالأسماء والأهداف.

ووصف الطفل تهديداته بأنها "مزحة"، لكن السلطات عثرت على ترسانة من الأسلحة الرياضية للعبة الإير سوفت وكذلك عدد من السكاكين والسيوف بحوزته.

وذكرت الشرطة أن الطفل كان يشهر أسلحته أثناء الاتصالات مع تلامذة آخرين عبر تطبيق "فيس تايم"، وقال بعضهم إنه تعذر عليهم تحديد ما إذا كانت الأسلحة حقيقية أم لا.

وأكدت الشرطة أن الطفل سيواجه تهمة جنائية بسبب تهديداته بالقتل الجماعي.

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