40 % تراجع براءات الاختراع المسجلة في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - تراجعت براءات الاختراع المحلية والأجنبية المسجلة لدى مديرية حماية الملكية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 40 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المديرية، بلغ إجمالي براءات الاختراع المحلية والأجنبية المسجلة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي 58 براءة اختراع، مقابل 97 براءة اختراع مسجلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد.

وتعرف براءة الاختراع: أنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة، مقابل أن يسمح صاحب البراءة للعامة بالاطلاع على الاختراع بشكل عام، فإن الحق الذي يمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع، أو عرض ذلك الاختراع، من دون الحصول على موافقة صاحب براءة الاختراع.

يشار إلى أن المملكة انضمت لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية العام 2017، والتي تضم في عضويتها نحو 153 دولة ما يشكل فرصة حقيقية للترويج، وجذب الاستثمارات في مجال براءات الاختراع.

ووفقا للإحصائيات، بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تجديدها خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، 4256 ألف علامة تجارية، إضافة إلى إجراء 1531 ألف عملية نقل ملكية، وشطب 3 علامات تجارية و59 ترخيص استخدام للعلامة التجارية.

وتعرف العلامة التجاریة على أنها علامة ممیزة أو مؤشر یستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كیان قانوني آخر، للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر علی العلامة التجاریة تنشأ من مصدر وحید ولتمییز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرین.

وعادة ما تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو تصمیما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ویمكن لمالك العلامة التجاریة المسجلة مقاضاة من یقوم باستخدام علامته التجاریة بطریقة غیر شرعیة.

وعزت الوزارة، ردا على استفسارات "الغد"، التراجع في تسجيل براءات الاختراع المسجلة إلى طبيعة وآليات تسجيلها، إذ تحتاج طلبات براءات الاختراع إلى وقت من أجل التحقق والتأكد من تلك البراءة محليا وعالميا، عدا عن تأخر استكمال إجراءات تسجيلها من قبل بعض مالكيها بدليل تلقي الدائرة 169 طلبا محليا وأجنبيا لتسجيل براءة اختراع خلال تلك الفترة.

وأوضحت الوزارة أن براءات الاختراع

المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، جزء من طلبات تسجيلها قدم للدائرة خلال العام الماضي، ولكن نظرا للإجراءات والحاجة إلى التحقق منها، يأتي تسجيلها العام الحالي.

وبحسب الوزارة تركزت براءات الاختراع المحلية في المجال الصيدلاني، في حين تركزت براءات الاخراع الأجنبية في المجال الهندسي.

وأنشأت وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية استناد إلى نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم 94 لسنة 1998، وأناطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون تصاميم الدوائر المتكاملة، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وتعتبر هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية، إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجالات، العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.