باحث أردني يفكك شيفرة بناء أهرامات مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني -قدم الباحث الأردني في علم المصريات حذيفة المبيضين نظرية جديدة مفادها بأن قدماء المصريين قد طوعوا قوانين الطبيعة الخمسة، من الفيزياء والهندسة والرياضيات والمجال المغناطيسي الأرضي، وأيضاً معرفة عميقة في علم وخصائص الصخور لتمكين العملية في ظروف غاية في الدقة لإنتاج مجال مغناطيسي هائل يحقق مبدأ التنافر المغناطيسي بين كتلة الأرض وكتلة الحجر ليطفو الحجر بكتلة وزن صفر عن سطح الأرض ومن ثم يتم ورفع الحجر ذاته بنفس الطريقة وفق معادلات وهندسية دقيقة للغاية .

وأفضت هذه الدراسة إلى كشف علمي كبير يفسر أحد أهم ألغاز التاريخ البشري وكيفية نقل ورفع الأحجار الضخمة في مصر القديمة لمسافات طويلة ولارتفاعات شاهقة.

وذكر أن الباحث المبيضين قال خلال لقاء مع الإعلامي المصري محمود سعد في القاهرة، إنه قد تمكن من الحصول على هذه المعرفة السرية من خلال تفكيك شيفرة النقوش والرسوم وأحرف اللغة المصرية القديمة حيث كانت تحتوي تلك الأشياء معلومات تم تشفيرها بطريقة غاية في التعقيد حيث كانت الطريقة إلى فك تلك الشيفرة من خلال دراسة ( رمزية ) تلك الأشياء بعيداً عن كونها لغة ونقوشات ورسومات فنية .