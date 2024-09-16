الين يرتفع إلى أعلى مستوى في عام مع تراجع الدولار

انخفض الدولار، بينما وصل الين إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام، في وقت يتوقع فيه المتعاملون أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قراراً هذا الأسبوع بخفض كبير للفائدة.

وجرى تداول الدولار عند 140.01 يناً خلال التداولات، وذلك بعد أن هبط إلى 139.58 يناً في وقت سابق من الجلسة، متراجعاً أكثر عن أقل مستوى منذ نهاية ديسمبر، الذي بلغه يوم الجمعة عند 140.285، وهي مستويات لم يشهدها منذ يوليو 2023.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست رئيسة، بنحو 0.3 %، إلى 100.69 نقطة. وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، لا سيما مع تزايد احتمالات خفض الفائدة نصف نقطة مئوية.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 30 نقطة أساس، على مدى ما يقرب من أسبوعين. ويتطلع المستثمرون إلى قرار بنك اليابان، بشأن الفائدة يوم الجمعة، إذ من المتوقع أن يبقي البنك على السعر عند 0.25 %، بعد أن رفعه مرتين بالفعل خلال العام الجاري. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.6 %، إلى 1.3199 دولار، كما زاد اليورو 0.4 %، مسجلاً 1.1120 دولار.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، لكن رئيسته كريستين لاغارد قلصت توقعات تنفيذ خفض آخر الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا (المركزي)، سعر الفائدة الرئيس عند 5 % يوم الخميس، بعد أن بدأ مرحلة التيسير النقدي، بخفض قدره 25 نقطة أساس في أغسطس.