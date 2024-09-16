سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة ويلامس 4400 نقطة

واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.34% أو ما يعادل 14.75 نقطة في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، مسجلاً 4395.24 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 870 مليون درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي الصناعة والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 736.02 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 736.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((تاكسي دبي)) ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 7.5% مغلقاً عند 2.58 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج، مستقطباً سيولة بـ45.3 مليون درهم ليأتي في المرتبة الثانية بعد سهم ((إعمار العقارية)) الذي استحوذ على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 62 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 8.61 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الاستشارات المالية الدولية 6.95%، ودريك آند سكل 3.75%، مصرف عجمان 2.7%، وإعمار للتطوير 1.8%، وسالك 0.5%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 22.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 113.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 90.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.42% إلى مستوى 9389.31 نقطة، ليربح السوق نحو 14 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر ((أيبيكس للاستثمار)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 248.2 مليون درهم، تلاه ((العالمية القابضة)) جاذباً 154.8 مليون درهم، ثم ((مدن القابضة)) بسيولة 81.6 مليون درهم مرتفعاً 1.6% ليغلق عند 3.15 دراهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم حياة للتأمين 15% بالحد الأقصى، وأيبيكس للاستثمار 10.6%، وغذاء القابضة 3.7%، والبحيرة الوطنية للتأمين 3.2%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 14.9 مليار درهم في جلسة أمس، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بأداء الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.578 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.593 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.856 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و736.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و330.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 480.95 مليون سهم عبر تنفيذ 30.5 ألف صفقة.

مؤشرات عربية

وعربياً انخفض المؤشر السعودي القياسي 0.3 بالمئة، متأثراً بهبوط سهم مصرف الإنماء 1.7 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.2 بالمئة. لكن سهم عملاق النفط أرامكو السعودية ارتفع 0.2 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.1 بالمئة وانخفض سهم بنك قطر الإسلامي 0.3 بالمئة.كما تراجع مؤشر مسقط 0.31% والبحرين 0.39%. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة متأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة.فيما ارتفع مؤشر بورصة المغرب بنسبة 0.8%.