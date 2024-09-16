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بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة في أبوظبي

9/16/2024 7:26:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن بدء حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة. وذكر السوق، في تعميم، أن حظر التعاملات سيستمر لحين الإفصاح الكامل للشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري 2024.

وأوضح السوق أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة، وجميع الإدارات، والوسطاء المعتمدين، والمستثمرين، لدى السوق.

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