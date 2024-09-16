بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة في أبوظبي

بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة في أبوظبي
التاريخ
9/16/2024 7:26:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن بدء حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة. وذكر السوق، في تعميم، أن حظر التعاملات سيستمر لحين الإفصاح الكامل للشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري 2024.
وأوضح السوق أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة، وجميع الإدارات، والوسطاء المعتمدين، والمستثمرين، لدى السوق.
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