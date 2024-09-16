سوق دبي يعلن المراجعة الدورية الاثنين المقبل
التاريخ
9/16/2024 7:26:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سوق دبي المالي إجراء المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
ولم يذكر السوق أي تفاصيل حول تلك المراجعة والتغييرات التي طرأت على أوزان الشركات في المؤشرين.
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