سوق دبي يعلن المراجعة الدورية الاثنين المقبل

أعلن سوق دبي المالي إجراء المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

ولم يذكر السوق أي تفاصيل حول تلك المراجعة والتغييرات التي طرأت على أوزان الشركات في المؤشرين.