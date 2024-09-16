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«لونيت» تطلق صندوق مؤشرات يركز على السوق الألمانية

9/16/2024 7:26:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدء الاكتتاب الأولي على وحدات صندوق ((شيميرا ستاندرد أند بورز ألمانيا يوستس المتداول))، أول صندوق مؤشرات متداول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يركز بشكل حصري على أكبر 30 شركة ألمانية من حيث السيولة.

وجرى إطلاق الصندوق من قبل شركة ((لونيت كابيتال ليمتد))، شركة إدارة الاستثمارات المرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والتابعة لشركة ((لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد))، ومن المقرر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 26 سبتمبر الجاري.

وسيقوم الصندوق، بتتبع أداء مؤشر (S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped Index)، الذي يضم حاليا أكبر 30 شركة ألمانية من حيث السيولة، ومنها شركات عالمية كبرى مثل ((سيمنز)) و((مرسيدس بنز)).

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه باعتباره أول صندوق متداول يركز على ألمانيا في سوق أبوظبي، فإن هذه الأداة الاستثمارية الجديدة توفر للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أكبر اقتصاد في أوروبا وأكثره تنوعاً.

من جانبه، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت، إن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة المستثمرين في دولة الإمارات، على الاستثمار في أحد أكبر وأقوى الاقتصادات في أوروبا.

MENAFN16092024000110011019ID1108680579

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