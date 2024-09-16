ختام ورشة توعية بضريبة الشركات للأشخاص في المناطق الحرة

اختتمت الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي ورشة عمل للتوعية بضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة. وتُعد الورشة جزءاً رئيسياً من المرحلة الثانية لحملة التوعوية الشاملة التي تنظمها الهيئة، وتهدف إلى توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار المواضيع المختلفة، مثل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.

خلال الورشة، أوضح ممثلو الهيئة أن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة بإمكانهم الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخلهم المؤهل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة. ومع ذلك، يجب على جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات، سواء كانوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة أم لا.

وتنطبق نسبة 0% تحديداً على الدخل المؤهل، الذي يتم تحقيقه حسب الشروط التي تحددها الهيئة. كما تم توضيح ذلك من قبل الهيئة. ويخضع الدخل الذي لا يستوفي شروط ((الدخل المؤهل)) لنسبة ضريبة الشركات القياسي البالغ (9%).

قدمت الورشة عرضاً شاملاً حول نظام ضريبة الشركات وشروط اعتبار الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أشخاصاً مؤهلين لتمكينهم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0%)، ومتطلبات اعتبار الدخل دخلاً مؤهلاً، كما تمت مناقشة الأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة، وتطرقت الورشة إلى الإرشادات الخاصة باحتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، والإجراءات المتبعة للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.

ونوه ممثلو الهيئة إلى ضرورة مسارعة الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في يوليو، بغض النظر عن سنة الإصدار، بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم بحلول 30 سبتمبر 2024.

وقد قدمت الهيئة دعماً مهماً لقطاعات الأعمال التي تنتقل إلى نظام ضريبة الشركات من خلال عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الحالي الذي ارتفع إلى 40 فعالية، ما يمثل زيادة 135.29% مقارنة بالعام السابق.

وارتفع عدد المشاركين في هذه الفعاليات إلى 8,220 مُشاركاً بزيادة سنوية نسبتها 9.23%، في حين أظهرت الاستبيانات التي نفذتها الهيئة أن نسبة رضا المُشاركين في هذه الفعاليات وصلت إلى 97.5 %.