«شمال القابضة» تكشف تفاصيل فندق «بكارات» بوسط مدينة دبي

كشفت ((شمال القابضة))، الشركة الاستثمارية التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والتجارب والأصول المتنوعة، تفاصيل أول فندق في دولة الإمارات يحمل اسم العلامة التجارية بكارات ((Baccarat))، والذي يضم 145 غرفة وجناحاً. ويقع ((فندق بكارات دبي)) في منطقة وسط مدينة دبي، وتشرف جميع إطلالاته على برج خليفة.

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال القابضة: فخورون بإطلاق أول فندق يحمل اسم العلامة العالمية ((بكارات)) في الإمارات والذي سيقدم لضيوفه المميزين تجارب إقامة مستمدة من إرث هذه العلامة التي تجاوزت 250 عاماً. وبفضل موقعه البارز في منطقة وسط مدينة دبي، سيجمع الفندق بين التراث العريق والحداثة الراقية.

وستتولى شركة التطوير العقاري وإدارة الأصول في دبي ((إتش أند إتش للتطوير)) العمل على المشروع بالتعاون مع شمال القابضة، إضافة إلى شركة ((اس اتش للفنادق والمنتجعات))، التي تقف وراء تطوير علامة ((بكارات للفنادق والمنتجعات)) والتي ستتولى بدورها إدارة وتشغيل الفندق.

وتأسست ((بكارات للفنادق والمنتجعات)) في نيويورك عام 2015، وهي أول علامة فندقية عالمية تابعة لعلامة ((بكارات كريستال)) التي يزيد عمرها على 250 عاماً.