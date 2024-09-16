Tuesday, 17 September 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طفل «بطل» يواجه ثوراً هائجاً لإنقاذ جدته

9/16/2024 7:26:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصل طفل هندي على لقب ((البطل الصغير)) بعد ظهوره في فيديو ينقذ فيه جدته من ثور هائج في أحد شوارع بلدة ماهيندراغارة بولاية هاريانا شمال الهند.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة هجوم الثور على الجدة أنجوري ديفي (70 عاماً) خلال تنزهها في الشارع، وألقى بها بعنف على الأرض. وبينما كان يستعد لنطحها برأسه، ركض حفيدها جاتين، الذي لم يُكشف عن عمره، نحوها لإنقاذها وسحبها بعيداً عن الثور، حسب موقع ((24)).

لكن لم يلبث أن هاجمهما الحيوان العنيف معاً، ما أسفر عن سقوطها بقوة على الأرض. وفي تلك اللحظة، تصادف مرور أحد الجيران حاملاً عصا أخاف بها الحيوان الهائج وأبعده عنهما.

وبحسب ما نقله موقع ((مترو)) البريطاني عن شهود عيان، نقلت الجدة إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية بيدها، نتيجة تعرضها لكسر، ما استدعى زراعة قضبان من المعدن داخلها. أشاد السكان المحليون بشجاعة جاتين وسرعة بديهته، فلقبوه بالبطل الصغير الذي أنقذ جدته، دون أن يكترث بمخاطر مواجهته ثوراً هائجاً.

وأثنى رواد مواقع التواصل على شجاعة الطفل، معتبرين أنه يستحق اللقب، وتوقعوا أن يصبح رجلاً ناجحاً في المستقبل.

MENAFN16092024000110011019ID1108680576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث