طفل «بطل» يواجه ثوراً هائجاً لإنقاذ جدته

حصل طفل هندي على لقب ((البطل الصغير)) بعد ظهوره في فيديو ينقذ فيه جدته من ثور هائج في أحد شوارع بلدة ماهيندراغارة بولاية هاريانا شمال الهند.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة هجوم الثور على الجدة أنجوري ديفي (70 عاماً) خلال تنزهها في الشارع، وألقى بها بعنف على الأرض. وبينما كان يستعد لنطحها برأسه، ركض حفيدها جاتين، الذي لم يُكشف عن عمره، نحوها لإنقاذها وسحبها بعيداً عن الثور، حسب موقع ((24)).

لكن لم يلبث أن هاجمهما الحيوان العنيف معاً، ما أسفر عن سقوطها بقوة على الأرض. وفي تلك اللحظة، تصادف مرور أحد الجيران حاملاً عصا أخاف بها الحيوان الهائج وأبعده عنهما.

وبحسب ما نقله موقع ((مترو)) البريطاني عن شهود عيان، نقلت الجدة إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية بيدها، نتيجة تعرضها لكسر، ما استدعى زراعة قضبان من المعدن داخلها. أشاد السكان المحليون بشجاعة جاتين وسرعة بديهته، فلقبوه بالبطل الصغير الذي أنقذ جدته، دون أن يكترث بمخاطر مواجهته ثوراً هائجاً.

وأثنى رواد مواقع التواصل على شجاعة الطفل، معتبرين أنه يستحق اللقب، وتوقعوا أن يصبح رجلاً ناجحاً في المستقبل.