«القمة الموسيقية الدولية دبي» 14 نوفمبر

أعلنت القمة الموسيقية الدولية، المنصة الفكرية الرائدة في مجال الموسيقى الإلكترونية، عن إطلاق الدورة الأولى من القمة الموسيقية الدولية دبي، يومي 14 و15 نوفمبر المقبل في فندق دبليو دبي - شاطئ الميناء السياحي. وتستقطب القمة الموسيقية الدولية مجتمع الموسيقى الإلكترونية سنوياً منذ 17 عاماً، للتعرف على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع، والتحديات التي تواجه المجتمع الموسيقي المتنوع.

وتعمل القمة حالياً على توسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة، بهدف تعزيز الاستثمار والثقافة والابتكار في مجال الموسيقى الإلكترونية، بما يتماشى مع الأهمية المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها مركزاً موسيقياً وثقافياً.

وتقام القمة الموسيقية الدولية دبي، بدعم من شريكيّ القمة ألفا ثيتا وبيتبورت. وتستضيف الفعالية نخبة من الفنانين ورواد الفكر والجهات الرئيسة في القطاع، بهدف تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين قطاعات الموسيقى والتمويل والثقافة والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.