«المنظمات الدولية».. واقع وتحديات وآفاق

أبحاث شاملة متخصصة، يتضمنها كتاب ((المنظمات الدولية في عالم متغير))، للباحث السوري، أ.د. حسين طلال مقلد، الأستاذ في دمشق، والمحاضر في جامعتي القلمون والشام الخاصة، الصادر أخيراً، عن دار الكتاب الجامعي، حيث يناقش واقع المنظمات الدولية وأنشطتها، كمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، عارضاً للمساهمة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة للحفاظ على السلام. ويعرض للتحديات في الحقل خلال القرن الحادي والعشرين.

ويمثل الكتاب مرجعاً مهماً للطالب والباحث المتخصص، بهدف تزويده برؤية دقيقة للمنظمات الدولية الحديثة: جذورها التاريخية والنظرية، وصنع القرار، وسياساتها، ومفاهيم مثل ((الأنظمة الدولية)) و((المنظمة الدولية)).

ويغطي الكتاب النظريات السائدة والنقدية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القضايا الدولية، بما في ذلك التنمية والتجارة والأمن والحكم والبيئة. ويعد بالتالي مصدراً قيماً للطلاب المبتدئين والمتقدمين، على حد سواء، ويقدم أيضاً مناقشة شاملة للقضايا التي تواجه المنظمات الدولية، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية والسلبية للحوكمة العالمية.

ويبين الباحث فيه أنه تُركِّز أدبيات العلاقات الدولية التقليدية على دور الدول في العلاقات الدولية. ومن منظور سياسي، تتمتع الدول بسلطة عسكرية واقتصادية لا تمتلكها المؤسسات أو الأفراد الآخرون. ومن منظور قانوني، تمتلك الدول سيادة.

وفي القانون الدولي، يتم الاعتراف بالدول كجهات فاعلة، أمّا المؤسسات الأخرى والأفراد فليست كذلك. ومع ذلك، تجذب المنظمات الدولية (IOs) اهتماماً متزايداً، إيجابياً وسلبياً. كما أنها أصبحت بشكل متزايد محور دراسة علماء السياسة.

ويلفت مقلد في كتابه إلى أنه تحاول المنظمات الدولية IOs التعامل وحلّ العديد من المشكلات، مثل قضايا السلام والأمن وحقوق الإنسان، أو القضايا الاقتصادية أو البيئية الدولية، والقضايا المشتركة، مثل تنسيق الطيران الدولي ومعايير البث. كما يبين أنه انتشرت المنظمات الدولية وزاد عددها بشكل كبير، وذلك بسبب تزايد عدد الوظائف، لأنّ لديها وظائف تقوم بها، لا يمكن أن تؤدّيَها الدول والتجمعات الوطنية.

كما أن الوظائف التي تقوم بها المنظمات - من خلال أدوارها كأدوات ومنتديات وممثلين - هي وظائف تساعد على استمرار عمل النظام السياسي الدولي مع الظروف الجديدة. ومع انتشار المخاطر، يجد المجتمع الدولي حاجة إلى تشكيل منظمة دولية جديدة لإدارة الأزمات الدولية، فنلاحظ تزايد عدد الوكالات والمنظمات التي تم تأسيسها، بعد تأسيس الأمم المتحدة.