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عبدالمجيد عبدالله يغني في أبوظبي أكتوبر المقبل

9/16/2024 7:26:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

باقة متنوعة من الأغاني الشيقة يقدمها المغني والمؤلف السعودي، عبدالمجيد عبدالله، على أرض صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، 11 أكتوبر المقبل، حيث يمتع الحضور بمجموعة من أهم أغانيه في الحفل الذي تنظمه شركة لايف نيشن، بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام وجزيرة ياس ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويستعد النجم السعودي صاحب الحضور الدائم في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية لتقديم مجموعة من أغانيه المعروفة والمحبوبة على المستوى العالمي وسط أجواء احتفالية غامرة، وبذا سيحظى عشاق الموسيقى بفرصة الاستمتاع بأداء النجم عبد المجيد عبد الله لأغانيه الفريدة، بما فيها: تتنفسك دنياي، وتناقض، ويا ابن الأوادم، وغيرها، حيث يكونون على موعد مع ليلة موسيقية مفعمة بالأجواء الاحتفالية المميزة.

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