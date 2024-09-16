عبدالمجيد عبدالله يغني في أبوظبي أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
باقة متنوعة من الأغاني الشيقة يقدمها المغني والمؤلف السعودي، عبدالمجيد عبدالله، على أرض صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، 11 أكتوبر المقبل، حيث يمتع الحضور بمجموعة من أهم أغانيه في الحفل الذي تنظمه شركة لايف نيشن، بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام وجزيرة ياس ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
ويستعد النجم السعودي صاحب الحضور الدائم في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية لتقديم مجموعة من أغانيه المعروفة والمحبوبة على المستوى العالمي وسط أجواء احتفالية غامرة، وبذا سيحظى عشاق الموسيقى بفرصة الاستمتاع بأداء النجم عبد المجيد عبد الله لأغانيه الفريدة، بما فيها: تتنفسك دنياي، وتناقض، ويا ابن الأوادم، وغيرها، حيث يكونون على موعد مع ليلة موسيقية مفعمة بالأجواء الاحتفالية المميزة.
MENAFN16092024000110011019ID1108680572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.