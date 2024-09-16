«مواعيد عرقوب».. رحلة إبداع العقيلي مسرحياً

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في الساعة التاسعة من مساء يوم غد، 18 سبتمبر الجاري، عرضاً مسرحياً بعنوان ((مواعيد عرقوب))، وهو سيرة مسرحية منودرامية عن حياة الشاعر مبارك العقيلي، من تأليف وإخراج عمر غباش، ومن إنتاج مركز ديرة الثقافي بدبي.

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ويقدم الفنان عمر غباش حياة الشاعر ((مبارك العقيلي))، الذي ولد بالأحساء في السعودية، وتنقل بين السعودية والعراق ودبي وعمان والبحرين، حتى استقر به المقام في دبي، حيث قدم روائع نتاجاته الأدبية. وقد عاش الشاعر ما بين 1875 م إلى 1955 م. وعاصر الوجود العثماني في منطقة الأحساء في السعودية، والانتداب البريطاني في منطقة الخليج. كما عاصر العديد من الشخصيات في المنطقة، وتواصل مع العديد من المثقفين. وكان يتميز بجزالة شعره، سواءً باللغة العربية الفصحى أو في شعره النبطي.

رحلة وسيرة

تستعرض المسرحية رحلة حياته منذ صغره، ومن ثم كل مراحل حياته. ويعد هذا العرض المسرحي أول عرض لـ ((مواعيد عرقوب)) في الإمارات، حيث كانت المسرحية قد عرضت سابقاً في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، كما عرضت في مهرجان شتوتغارت الدولي للمسرح في ألمانيا في مايو الماضي.

ويشارك في المسرحية، إلى جانب الفنان عمر غباش، كل من: حسن يوسف- مساعد مخرج، وعبد الله الشعيبي- مساعد مخرج، ومحمد جمال- فني إضاءة.