مفاجآت متنوعة شيقة في قائمة فائزي جوائز إيمي الـ76

أعلنت جوائز إيمي، أبرز تكريم في مجال الدراما التلفزيونية في الولايات المتحدة، أسماء الفائزين في دورة العام الحالي (الـ76)، في حفل على الهواء مباشرة بوسط مدينة لوس أنجليس، أول من أمس الأحد. وتضمنت القائمة مفاجآت عديدة مهمة. وشملت قائمة الفائزين، مجموعة من الأعمال والفنانين، ومن بين ذلك:

أفضل مسلسل درامي: (شوجون)

أفضل مسلسل كوميدي: (هاكس)

أفضل مسلسل قصير: (بيبي ريندير)

أفضل في فئة المسلسلات الدرامية: هيرويوكي سانادا.

أفضل ممثلة في فئة المسلسلات الدرامية: آنا سواي.

أفضل ممثل في فئة المسلسلات الكوميدية: جيريمي ألين وايت عن دوره في (ذا بير).

أفضل ممثلة في فئة المسلسلات الكوميدية: جين سمارت.

أفضل ممثل مساعد في فئة المسلسلات الكوميدية: إيبون موس باكراك.

أفضل ممثلة مساعدة في فئة المسلسلات الكوميدية:

ليزا كولون زاياس.

أفضل ممثل مساعد في فئة المسلسلات الدرامية:

بيلي كرودب.

أفضل ممثلة مساعدة في المسلسلات الدرامية:

إليزابيث ديبيكي.

أفضل مخرج في فئة المسلسلات الكوميدية،

كريستوفر ستورير.

أفضل كتابة في فئة المسلسلات الكوميدية:

لوسيا أنيلو وبول داونز وجين ستاتسكي.

أفضل مخرج في فئة المسلسلات الدرامية: فريدريك توي.

أفضل كتابة في فئة المسلسلات الدرامية: ويل سميث.

أفضل ممثل في فئة المسلسلات القصيرة: ريتشارد جاد.

أفضل ممثل مساعد في فئة المسلسلات القصيرة أو الأفلام: لامورن موريس.

أفضل ممثلة في فئة المسلسلات القصيرة أو الأفلام:

جودي فوستر.

أفضل ممثلة مساعدة في فئة المسلسلات القصيرة أو مسلسلات القصص المتعددة أو الأفلام: جيسيكا جانينج.

أفضل مخرج في فئة المسلسلات القصيرة : ستيفن زيليان.

أفضل كتابة في فئة المسلسلات القصيرة أو مسلسلات القصص المتعددة أو الأفلام: ريتشارد جاد .

أفضل برنامج في فئة تلفزيون الواقع: (ذا تريتورز).