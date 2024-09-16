«اتحاد الكتّاب» يعلن مبادرات جديدة وبرنامجاً ثقافياً ثرياً

عقد مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في تشكيله الجديد، أول من أمس، اجتماعه الثاني بالمقر الرئيس في الشارقة، برئاسة الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس، لمناقشة خطة عمل الاتحاد في المرحلة المقبلة والمقترحات والرؤى والتصورات التي طرحتها الجمعية للمجلس وأعضاء مجلس الإدارة ومناقشتها واختيار الأنسب منها لتفعيلها في المرحلة المقبلة.

بدأ الاجتماع بكلمة رحب فيها الدكتور سلطان العميمي بأعضاء المجلس، الذي يتضمن كلاً من شيخة الجابري نائب رئيس مجلس الإدارة، وشيخة المطيري أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤول النشر والتوزيع، ومريم الزرعوني المسؤول الثقافي، إضافة إلى محسن سليمان المدير المالي.

وتطرق الدكتور العميمي إلى الإنجازات التي حققها الاتحاد في المرحلة الماضية، وأكد على مواصلة مجلس الإدارة الجديد سعيه لتحقيق المزيد، الذي يخدم المشهد الثقافي على المستوى المحلي والخارجي، مشيراً إلى أهمية تعزيز مفهوم العمل التطوعي الثقافي ودور الكتّاب والأدباء في دعم هذا التوجه الوطني.

مؤكداً أن الاتحاد سيظل بيتاً يحتضن جميع الكتّاب ويدعم مسيرتهم الثقافية ويقدم الدعم اللازم لهم، من خلال المشاركة في الفعاليات والأنشطة أو بدعمهم من خلال نشر إصداراتهم في مختلف الأجناس الأدبية، مؤكداً التزام المجلس بتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي كان مجلس الإدارة السابق قد أعلن عنها.

ويسعى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات خلال المرحلة المقبلة إلى إكمال مسيرته في ديمومة العمل الثقافي وتبني الأفكار الجديدة التي تخدم المجتمع الأدبي، وتتناسب مع جميع الفئات والأعمار والمستويات، إذ تعتبر الثقافة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المجتمعية للنهوض بالفكر والعطاء والقيادة والاستدامة والتمكين.