«أسبوع دبي للتصميم».. منصة الابتكار وواحة الاقتصاد الإبداعي

فعاليات وبرامج نوعية تميز احتفاء أسبوع دبي للتصميم بنسخته العاشرة، التي تقام من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، حيث استطاع الحدث منذ انطلاقه، وبفضل حضوره الاستثنائي ضمن قطاع الفنون والتصميم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أن يعرّف الجمهور بثقافة الفنون والمواهب المحلية، بالتوازي مع استقطاب أشهر المصممين والفنانين العالمين، واحتضان أعمال فنية مبتكرة، وإقامة فعاليات نوعية رسخت مكانة دبي عاصمة للتصميم والإبداع.

وتمتد رسالة ((أسبوع دبي للتصميم)) لتشمل بناء منظومة لا تقتصر على الفن وحسب ولكنها تتطلع لبناء اقتصاد إبداعي مستدام ضمن حراك أسواق الفنون والتصميم العالمية.

150 ألف زائر

وفيما يتعلق بحضور أسبوع دبي للتصميم كحاضنة للمهارات ومنصة رائدة لانطلاق وتطوير مسيرات فنية ناجحة للعديد من الفنانين والقيمين والخبراء الفنيين ضمن منظومة تطوير آليات الاقتصاد الإبداعي في قطاع الفنون والتصميم، تقول ناتاشا كاريلا، مديرة معرض أسبوع دبي للتصميم: يمثل ((أسبوع دبي للتصميم)) منذ دورته الافتتاحية عام 2015، نقطة التقاء نوعية للوصول لمجتمع التصميم العالمي؛ ومنبراً لإثراء وتمكين مشهد التصميم في المنطقة؛ حيث اجتذب هذا الحدث 150 ألف زائر في حي دبي للتصميم لوحده خلال دورته في العام الماضي بما في ذلك المهندسون المعماريون والمصممون وقادة الفكر والمؤثرون وجميع الزوار من المنطقة ومن حول العالم، مما يرسخ مكانة دبي عاصمة للتصميم والإبداع.

منصات مبتكرة

وقالت ميت ديجن ــ كريستنسن، مديرة معرض((داون تاون ديزاين)): إن الصناعات الإبداعية ليست محركات للنمو الاقتصادي فحسب، وإنما تسهم في تشكيل المجتمعات والهويات. وعبر التركيز على هذا المفهوم، أنشأت دبي منصة متكاملة تغذي الابتكار الإبداعي والتعاون والفرص. ومن خلال أسبوع دبي للتصميم، نتطلع إلى توفير منصة تحتضن المواهب الاستثنائية القادمة من حي دبي للتصميم ودولة الإمارات والمنطقة والعالم، لعرض أعمالهم وإبداعاتهم على مستوى العالم. وفي هذا العام، ستتبنى المواهب دعوتنا لإعادة التفكير في الأفكار العادية وتعزيز الابتكارات والتصاميم الرائعة التي توضح وجهة البوصلة الإبداعية.

وتابعت ميت: يشكل معرض ((داون تاون ديزاين)) نقطة التقاء سنوية تحتضنها إحدى المدن الأكثر تطوراً في العالم، ليؤكد مكانته كمنصة رائدة في المنطقة تستقطب أبرز متخصصي القطاع وعشاق التصميم، وتدعوهم للانخراط في عالم من التصاميم المعاصرة التي تحمل البصمة الإبداعية لنخبة من أبرز العلامات التجارية المرموقة عالمياً ومجموعة من المواهب الإقليمية الناشئة، والذي يعكس رؤيتنا في تعزيز اقتصاد إبداعي مستدام ومرن. وسيشهد المعرض سلسلة من المحاضرات والجلسات الرئيسية وورش العمل المتخصصة في ((ذا فوروم)). لأولئك الذين يتطلعون لاكتشاف أحدث الاتجاهات في التصميم.

وفيما يتعلق بحضور المواهب المحلية ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم أكد عمر القرق، القيّم الفني على معرض ((مصمّمون من الإمارات)) خلال أسبوع دبي للتصميم: سيُركز أسبوع دبي للتصميم مُجدداً على الجهود الإبداعية في مشهد التصميم المحلي؛ حيث سيزوّد المصممين المحليين بمنصة لتقوية قاعدتهم الجماهيرية وشبكاتهم المهنية، عبر إقامة معرض متخصص في حي دبي للتصميم. واستجابة للطلب المتنامي على المحتوى الأكثر تنوعاً، سيحظى المصممون الصاعدون على امتداد كافة مجالات التصميم بفرصة استعراض مشاريعهم وأفكارهم ومهاراتهم الإبداعية.

متطلبات القطاع

وأوضح: ستتنوع الأعمال الفنية المعروضة من الإكسسوارات المنزلية والمجوهرات وصولاً إلى الأثاث المنزلي، وستتناول مواضيع الاستدامة والتجريب المادي والحرف اليدوية، بالتوازي مع طرح قراءات نموذجية وتقنية حول مشهد التصميم الإقليمي وإبداعات الفنون المحلية، والتي تعيد تعريف وتصور أسلوب حياتنا، مع التركيز على الوقائع الجديدة وتأثيراتها المستقبلية ذات الصلة بمنظومة ومتطلبات القطاعات الإبداعية المحلي وكيفية تسويقها عالمياً ضمن حراك الأسواق والمزادات الفنية العالمية التي تتطلع إلى حضور بصمات للفنان المحلي وكذلك مواهب المنطقة ضمن مجموعة الأعمال الفنية التي يتم الترويج لها وتسويقها بشكل مستمر في كل موسم، حيث تلعب الصناعات الإبداعية دوراً حيوياً في دعم وتطوير إبداعات الفنان الإماراتي، مما يعزز قدرتهم على التفكير الابتكاري والتجديد في أعمالهم.