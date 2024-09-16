مجسمات وتشكيلات فنية في دبي ترسم رحلة الـ«ديمومة»

مكعبات بأحجام مختلفة وأنواع متعددة من المعادن يتصدرها ((المغناطيس)) في محاولة لتصوير رحلة الوجود الإنساني وما يمر به الأشخاص من محطات تغير جذرية، يضمها أرمين نجيب في غاليري عائشة العبار الكائن في السركال افنيوز بدبي.

أطلق الفنان نجيب اسم ((ديمومة)) على معرضه، مشيراً إلى أنه يحاول أن يطوع المعادن التي يراها والأحجار المختلفة ليعبر من خلالها عن فنه الذي بدأه قبل 15 عاماً عندما كان مصمماً للمجوهرات والإكسسوارات الفنية غير التقليدية لينتقل بعدها للعمل في المجسمات من أحجام صغيرة جداً إلى أحجام بطول الإنسان.

وقال لـ((البيان)): ((أتيت إلى دبي قبل سنتين، وعندما علمت أنها تقدم للمبدعين إقامات ذهبية، تقدمت بطلب للحصول عليها، وبالفعل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع حصلت على الإقامة الذهبية، وهنا وقفت وتأملت في هذه الطاقة الجميلة التي تنبض بها دبي والتي تدعو من خلالها إلى دعم الفن والفنانين وتمكينهم من البقاء على أرضها وتقديم المزيد من الإبداع، فقررت أن أنتقل إلى دبي وبقيت هنا)).

وأوضح أن المعرض عبارة عن دعوة منه للجمهور كافة للتعمق في التجربة البشرية واحتضان تفاصيلها لفك رموز المعرفة، أملاً بأن تقودهم هذه التأملات الفنية إلى فهم أعمق لتعقيدات الحياة، مشيراً إلى أن مجموعته الفنية تصور الرحلة الإنسانية أنها سلسلة من مشاريع الخلق والتواصل والتعاون المستمرة التي لا تتوقف عن التطور.

وأضاف نجيب: ((تذكرنا هذه المجسمات بأننا كبشر بمثابة أعمال فنية تركيبية حية، مستمرة في التطور، يتم تشكيلنا وإعادة تشكيلنا مراراً وتكراراً عبر الأزمنة ومن خلال التجار والتحديات التي نتعرض لها وتصقلنا، وتجعلنا نتفكر خارج الصندوق وأطره الحادة للتفكير بشكل دائري سلس أحياناً، وعقد في أحيان أخرى تحده الزوايا الحادة، فيما حاولت إظهار تأثير المغناطيس على مختلف المواد وكيف يعمل على جذب وتنافر بعضها البعض بشكل جميل له معانٍ وأبعاد خارج حدود المكان))

ويقدم المعرض سلسلة من البرامج التفاعلية التي تشمل حوارات مع الفنان، وجلسات نقاشية، وجولات خاصة، من شأنها أن تتيح للجمهور فرصة استكشاف الأفكار وراء الأعمال الفنية والتواصل المباشر معه.