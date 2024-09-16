«إكس» نحو فصل الحظر بين الرسائل والمنشورات

تستكشف شبكة إكس، المملوكة لإيلون ماسك، ميزة جديدة، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، من خلال فصل وظائف الحظر. فعوضاً عن الحظر التقليدي الذي يمنع الحسابات المحظورة من التواصل معك عبر المنشورات العامة والرسائل المباشرة، تقدم إكس الآن خيارين مختلفين للحظر: أحدهما للرسائل الشخصية والآخر للمنشورات.

ويبدو أن إيلون ماسك يسعى إلى تحويل ((إكس)) إلى منصة رئيسة للمراسلة، ما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من الرسائل المباشرة، دون الحاجة إلى التفاعل مع المحتوى العام في التطبيق. وقد علق ماسك على إحدى لقطات الشاشة التي عرضت هذه الميزة الجديدة، قائلاً: ((نحن نفصل الآن بين الرسائل المباشرة والمنشورات. إذا كنت تفضل استخدام المنصة لأغراض المراسلة فقط دون النشر، يمكنك الآن فعل ذلك)).

ورغم أن هذه التصريحات قد تبدو غير متوقعة، إذ يمكن للمستخدمين في النسخة الحالية التواصل عبر الرسائل المباشرة، دون نشر أي محتوى، فإن الميزة الجديدة تعزز مرونة استخدام ((إكس)). وستتمكن من حظر الرسائل من مستخدمين معينين، بينما تظل قادراً على رؤية منشوراتهم، ما يوفر لك خيار استخدام إكس كأداة مراسلة مستقلة. ولا تزال ميزة حظر الرسائل المباشرة في مرحلة التطوير.