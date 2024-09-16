.. و«طاشت» الثانية

اختلفت ((الحبكة)) الفنية هذه المرة، بدأت الأحداث من الآخر، وعادوا من خلال ((فن التشويق)) إلى البداية بعد وضع المعلومات في إطار فني لا تجيده غير هوليوود!

بقي من الزمن 50 يوماً، والأيام حبلى، والتطورات للحالة العامة متلاحقة، والتوقيت متداخل ببعضه البعض، ليس هناك مواعيد ثابتة، والعروض مفتوحة، وما علينا إلا متابعة شاشات التلفزيون، وعدم مفارقة الهواتف النقالة، وكالات الأنباء مخزنة، وأجراسها مفعلة، ومواقع الأخبار سجلنا معها المتابعة، ولم نترك القنوات الكبرى في الدولة العظمى، و((الريموت)) لا يبتعد عن متناول أيدينا، من ((أيه بي سي)) إلى ((فوكس)) و((سي إن إن)) و((بلومبرغ)) وغيرها من الأسماء، كلها حاضرة في ((مركز الأخبار المنزلي)) بعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وفي بعض الأحيان بأجهزة وبرامج غير مقرصنة جعلت العالم كله ميسراً لنا!

أسرنا دونالد ترامب، غير سلوكنا، وبدل هواياتنا، واستحوذ على النسبة الأكبر من المشاهدات والمتابعات، فهو ((بطل)) هذه المرحلة، هو نقطة التركيز، وكامالا شبه غائبة، هي سعيدة بنتائج الاستطلاعات الصادرة عن وسائل إعلام منحازة للديمقراطيين، وصدقت بأنها تحتل المقدمة في ((ماراثون)) البيت الأبيض، ونحن ((نبدع)) في تصور الأحداث القادمة، فهذه ليست منافسة رياضية، ليست لاعباً ولاعبة في حلبة مصارعة ضيقة، وليست ((رونالدو)) أو ((محمد صلاح)) يجول ويصول في مستطيل أخضر، المرشحان ليسا إلا قطعتي لعبة رقعتها العالم كله، وعندما نقول العالم فهذا يعني القارة الأمريكية وما بعدها، وسواء كان ((المتسلل)) بملعب الغولف في منتجع ترامب فرداً مثل سابقه صاحب الرصاصة الأولى، أو كان عضواً في تنظيم متطرف، أو كان مرسلاً من ((أجنبي)) متآمر، هذا كله لا يهم، المهم أن الساحة متسعة - واللاعبون كثر - وأن الأحداث تتصاعد، وقد تعود كامالا هاريس إلى الأضواء وتكون قلب ما يستجد في الأيام القادمة، وقد لا تحتاج إلى مشهد مرعب ومخيف، ولا تتكرر معها مشاهد ترامب والرصاص الطائش!