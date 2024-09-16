بنغلاديش.. تسليح الجيش والسياسة الدفاعية

بينما تسابق حكومة البروفيسور محمد يونس المؤقتة في دكا الزمن لترتيب أوضاع البلاد بعد سقوط حكومة حسينة واجد، تجري مناقشات واسعة في أوساط جنرالات المؤسسة العسكرية حول التحديات التي يواجهها الجيش البنغلاديشي لجهة التسليح والسياسات الدفاعية في مواجهة الخصوم الإقليميين، لا سيما ميانمار ذات السياسات العدوانية والتي اصطدم جيشها بالجيش البنغلاديشي أكثر من مرة على خلفية أزمة المسلمين الروهينغا سنة 2017.

يتساءل قادة الجيش اليوم عن مصير خطة وضعتها الحكومة السابقة لتنويع مصادر السلاح خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030، وعما إذا كانت الحكومة المؤقتة الحالية أو خليفتها ستلتزم بها.

والمعروف أن الجيش البنغلاديشي، الذي تأسس غداة انفصال البلاد عن باكستان سنة 1971 من بقايا ضباط وجنود الجيش الباكستاني الذين حاربوا إلى جانب فكرة قيام بنغلاديش حرة ومستقلة، ومن بقايا الأسلحة الغربية من الجيش الباكستاني، ومن الأسلحة السوفييتية التي زودته بها الهند، لم يجد في العقود الأخيرة مصدراً للتسليح سوى الصين لأسباب متعلقة برخص أسعار السلاح الصيني من جهة، وعدم ارتباط تصديرها بشروط تعجيزية من جهة ثانية، واستعداد بكين لتلبية أي طلبات، أملاً بتوسيع نطاق نفوذها في شبه القارة الهندية والمحيط الهندي من جهة ثالثة. ولهذه صارت بنغلاديش ثاني أكبر وجهة للأسلحة الصينية على مستوى العالم، وصار ثلثا أسلحة البلاد مصدرها بكين، طبقاً لأحدث بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

ولعل ما يثار اليوم من تساؤلات يرتبط ارتباطاً مباشراً بمدى جودة الأسلحة الصينية ومدى كفاءتها العملية في تمكين البلاد من الدفاع عن نفسها ضد الأخطار الأمنية الحالية أو المستقبلية في عالم يسوده الاضطراب وعدم اليقين وفي منطقة استراتيجية يتنازع عليها الكبار، ولا سيما أن بكين تزود ميانمار بنفس الأسلحة وربما بعتاد أكثر تطوراً كون الأخيرة من أقرب حليفاتها الآسيويات.

ومن هنا تزايدت الدعوات بضرورة تنويع مصادر سلاح الجيش عبر الاستيراد من خارج مستودعات التنين الصيني، أي اللجوء إلى دول كبرى معروفة بصناعة السلاح المتقدم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو الاعتماد على دول إقليمية تصنع السلاح المتطور بتكنولوجيات حديثة كاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا والهند، أو على الأقل إعادة النظر في السياسات الدفاعية من خلال الالتحاق بالتحالفات العسكرية الناشئة في النطاق الآسيوي.

إلى ما سبق، هناك فكرة الاعتماد على الذات في تصنيع مستلزمات دفاعية أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً. والجدير بالذكر في هذا السياق أن بنغلاديش تفتقر إلى قاعدة صناعية دفاعية فعالة وكبيرة، وبالتالي فإن إنتاجها ظل طيلة العقود الماضية محدوداً للغاية ومقتصراً على إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتفجرات والمركبات متعددة الاستخدامات، أي دون قيامها بتصنيع أسلحة ثقيلة كالدبابات وأنظمة المدفعية والطائرات الاعتراضية والطرادات أو الفرقاطات. وإن سجل لها سابقاً قيامها بتطوير بعض سفن الدورية المزودة بأسلحة خفيفة، من خلال أحواض بناء السفن بميناء شيتاغونغ.

والحقيقة أن أول الأفرع العسكرية التي على صناع القرار في دكا إيلاؤه اهتماماً خاصاً، في حال البدء بتحديث وتطوير الجيش، هو السلاح البحري، ذلك أن لبنغلاديش حدوداً بحرية متنازعاً عليها مع كل من ميانمار والهند، وهي لئن انتزعت من المحاكم الدولية المختصة عامي 2012 و2014 أحكاماً لصالحها، إلا أنها تخشى حدوث تطورات سلبية في المستقبل، وخصوصاً أن المناطق المتنازع عليها تسيل لها لعاب قوى دولية وإقليمية أخرى بسبب ثرائها بالغاز الطبيعي والمعادن ومصائد الأسماك، هذا ناهيك عن احتضان تلك المنطقة المعقدة جغرافياً لجزيرة ((سانت مارتن)) ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، وخصوصاً مع تردد أنباء بأن واشنطن ترغب في أن تكون لها قاعدة عسكرية في تلك الجزيرة لمراقبة التحركات الصينية.

والمعروف أن جزيرة سانت مارتن تعرضت ذات مرة لقصف من جانب ميانمار أدى إلى فصلها عن بنغلاديش، ولم تستطع الأخيرة استردادها إلا بعد عدة أسابيع حينما وصلت سفن البحرية البنغلاديشية من قواعدها البعيدة معززة بطائرات سلاح الجو العتيقة من الصناعة الروسية.

إن هذه الأمثلة والمبررات وغيرها هي التي تلح على ضرورة تحديث الجيش بسرعة مع خلق قوة بحرية متطورة قادرة على تأمين الدفاع عن أمن واستقرار وسيادة البلاد، وهي نفسها التي دفعت بالحكومة السابقة إلى القيام بمبادرات لتنويع مصادر السلاح، شملت تسريع بعض المشتريات الدفاعية من الهند، وتوقيع خطاب نوايا مع فرنسا حول التعاون الدفاعي، والحصول من تركيا على طائرات بدون طيار وصواريخ ومدافع صاروخية، وتسلم فرقاطة حديثة ومتطورة من كوريا الجنوبية، والاتفاق مع طوكيو على شراء أسلحة متنوعة من المخزون الياباني.