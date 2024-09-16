خدمات لم تعد مطلوبة

تستهويني العودة إلى الجرائد والمجلات القديمة. أجد فيها عبقاً من نوع خاص ومختلف. هذا لا يعني أن الجرائد والمجلات القديمة أفضل من جرائد ومجلات اليوم، فربما استهوت جرائد ومجلات اليوم من سيأتون بعدنا، هذا إن بقيت هذه الجرائد والمجلات الورقية قائمة، وقاومت ابتلاع التكنولوجيا الحديثة لها، أو هادنتها، واستطاعت أن تتعايش معها، في ظل الحديث عن زحف الإعلام الرقميّ عليها.

أجلس في مكتبة الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، أتصفح عدداً من مجلدات الجرائد القديمة. الهدوء يسود المكان. الأرجل قليلة والأصوات شبه معدومة. يشعرني هذا الهدوء بالسكينة التي أنشدها بعد سنوات من الضجيج والصخب.

أمامي على الطاولة مجلد كبير، يضم بين دفتيه مجموعة أعداد قديمة لجريدة محلية، ما زالت تصدر حتى اليوم. زمن الأعداد منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، زمن يختلف الكثيرون على تسميته، وأسميه أنا عصر الانطلاق، بعد عقد من البناء لدولة الاتحاد ومؤسساتها.

أقلّب الصفحات، أستحضر من خلالها زمناً عشته، وكنت جزءاً من إعلامه، لا أسميه جميلاً لأصف أزمنة أخرى بالقبح، كيلا أستفز البعض ممن يصطادون في المياه العكرة، لأن الزمن ليس هو صانع الجمال والقبح، وإنما نحن الذين نصنع الجمال ونقيضه، بأفعالنا وأقوالنا وتصرفاتنا في هذه الحياة، وكلما ابتعدنا عن القبح، صرنا أكثر جمالاً.

في إحدى الصفحات، أطلقت الجريدة عليها ((خدمات))، تطالعني مواقيت الصلاة، وأسماء الصيدليات المناوبة، و((حالة الجو))، التي أفضل لو أطلقت الصحيفة عليها ((حالة الطقس))، وهواتف المستشفيات، والطوارئ، الإسعاف والشرطة والدفاع المدني والمرور والكهرباء والمياه، وهواتف موانئ الدولة البحرية، وحركة الطيران في مطار أبوظبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، ومطار رأس الخيمة الدولي، ورموز فتح الخطوط داخل مدن الدولة، ورموز فتح الخطوط الدولية، وأسعار العملات العربية والأجنبية بالدرهم، وأسعار الفائدة على الودائع لأجَلٍ بالدرهم.

ولا تقتصر الصفحة على هذه الخدمات فقط، بل تقدم للقارئ خدمات تثقيفية وأخرى ترفيهية، فتحت عنوان ((إنه في يوم...)) تلقي الصفحة الضوء على حدث من الماضي، وتحت شعار ((كذب المنجمون ولو صدقوا)) تخبر القارئ عن حظه اليوم، كما تقدم له شبكة من الكلمات المتقاطعة، ليختبر معلوماته، ويسد الفراغ الذي يمكن أن يتسلل إلى حياته. كل هذا تقدمه الجريدة للقارئ في صفحة واحدة، عنوانها ((خدمات)).

تُرى، هل ما زال القارئ محتاجاً إلى صفحة ((خدمات)) هذه اليوم، وهل لو قدمتها جريدة من الجرائد الآن لقرائها في نسختها الورقية، سيقبلون عليها مثلما كان يفعل قراء ذلك الزمن؟.

كان قراء ذلك الزمن يلجؤون إلى الجريدة إذا ارتفعت حرارة أحد الأبناء أو الأهل والأقارب بعد منتصف الليل، لمعرفة الصيدلية المناوبة، عندما لا يجدون الدواء المطلوب في البيت، في هذا الوقت المتأخر.

كما كانوا يلجؤون إليها عندما يحتاجون معرفة موعد وصول طائرة أو مغادرتها، كي يكونوا في استقبال أو توديع أحد الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء، ولمعرفة حالة الطقس قبل الخروج، والتسلي بمعرفة الحظ وما تقوله الأبراج، والوقوف على آخر أسعار العملات والأسهم والسندات، ومعرفة مواقيت الصلاة، وغيرها من الخدمات التي كانت تقدمها صحف ومجلات ذلك الزمن، والتي لم يعد الناس يرجعون اليوم إلى الصحيفة لمعرفتها، لأنها أصبحت متاحة على مدار الساعة في المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المتوفرة في جهاز صغير، اسمه الهاتف المتحرك، لا يغادر أيديهم منذ الساعة التي يفتحون فيها عيونهم، وحتى ساعة إغلاقها.

الجميل هو أن صحف اليوم طورت مواقعها الإلكترونية، واستحدثت لها تطبيقات على الهواتف المتحركة، كي تجاري العصر، فلا تفقد مكانتها لدى قرائها الذين أصبح معظمهم يهربون من الورق، ليس لأنهم لا يحبونه، وإنما لأن طبيعة العصر لم تعد تسمح بالجلوس على الكراسي والأرائك، والتحلق حول طاولات المقاهي لتصفح الورق، في وقت يجري كل شيء حولهم بسرعة جنونية، تفقدهم القدرة على الإمساك بالوقت، وإن كان البعض ما زال يحاول مقاومة هذا التيار، على أمل الحد من اندفاعه، لأن التغلب عليه شبه مستحيل.

((خدمات لم تعد مطلوبة))، ربما يبدو عنواناً غير محبب لأولئك الذين تستهويهم الجرائد والمجلات القديمة، ويبحثون عن رائحة ورقها في المكتبات، والمراكز التي تهتم مشكورةً بحفظها وأرشفتها.