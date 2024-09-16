الأجمل الذي لا يراه البعض!

أجمل من تغنى بالأمل، وبشر بالغد الأجمل كان الشاعر التركي ناظم حكمت، فيلسوف الأمل الذي رغم محنته وسجنه وعذاباته كتب أسهل الكلمات والقصائد التي تفتح الطريق لأحلى الأيام والبشارات، فقال:

أجمل الأيام يوم لم نعشه بعد

وأجمل البحار تلك التي لم ترتدها أشرعتنا بعد

وأجمل الأطفال هم الذين لم يولدوا بعد.

لم يكن ناظم حكمت شخصاً صعلوكاً، ولا معارضاً متشرداً، ولا شيوعياً بائساً، لقد كان شاعراً شهيراً غنياً، ولد لعائلة أرستقراطية ثرية ذات نفوذ، إلا أنه عارض الإقطاعيين الأتراك، وشارك في حركة كمال أتاتورك عندما لمس في بداياتها توجهات حقيقية نحو التجديد، إلا أن ذلك لم يستمر، فتم وأد المشروع التجديدي من وجهة نظره، ما جعله يعارض نظام أتاتورك، وهناك بالذات بدأت مأساته عندما زج به في السجن، وقضى فترات من مدة سجنه التي تجاوزت 12 عاماً في زنزانة انفرادية، وعندما أطلق سراحه نفي خارج تركيا، فهرب إلى موسكو، وفيها دفن.

إن الأيام الأجمل التي بشر بها ناظم حكمت لم تأتِ إلا بعد وفاته بسنوات طويلة، فقد توفي الشاعر عام 1963 منفياً وفي سجله أكثر من 11 تهمة وقضية، لم يبرأ منها ويرد اعتباره إلا عام 2009 بقرار صدر عن مجلس الوزراء التركي، هذا الشاعر الأرستقراطي الشهير صاحب العلاقات الواسعة والممتدة مع كبار الشخصيات في العالم وسليل الباشوات والأرستقراطيين لم يغير موقفه، وظل معتصماً بالأمل حتى آخر أيامه، وهناك يبدو موقف الرجل غريباً بعض الشيء إذا ما قورن بأمثاله من المقاومين والمعارضين الذين يفقدون الأمل ويلعنون الظلام سريعاً!

إلا أنه ظل متمسكاً ومنتظراً اليوم الأجمل الذي لم يعشه، لكنه آتٍ بلا ريب!

لأول مرة أقرأ معاني بهذه الرومانسية المطلقة، وناظم حكمت أحد رواد الرومانسية، إلا أنها ليست من قبيل الكلام المسترسل الذي يقوله المثقفون ويمارسون عكسه، لقد كان شعره منسجماً مع مواقفه، وحياته منسجمة مع نضاله وتربيته؛ لذلك اعتبر أنه يبشر للأجيال القادمة وللبشرية جمعاء وليس لنفسه، اعتبر أن كلماته تلك ستكون الضوء والقنديل والمنارة حتى وإن لم تضئ في حياته!