خطأ المعنى عند الشعراء 2-2

يرجع السبب في خطأ الشعراء والكتاب بالمعنى إلى الجهل بالأحوال، والغفلة عما ينبغي أن يقال، فالغلط يتولد من الكلام الذي يلفظه الشاعر أو الكاتب على جهة ‌سبق القلم أو ‌اللسان؛ إلى الشيء الذي لا يريده الإنسان.

لذلك قالوا: هنيئاً لمن لم يتكلم إلا بعد علم، ولم يخاطِبْ إلا بعد فهم وحلم، فإنه لا شك سينجو من الوقوع فيما يسبب الثلب والذم. ولا سبيل إلى توقي ذلك إلا بمطالعة أقوال من استحسن الناس أقوالهم، ورضي الناس أحوالهم.

حُكي عن المبرد؛ وهو من أكبر علماء العربية وأفخمهم شأناً، وصاحب كتاب الكامل، أنه قال: ((‌لا ‌أحتاج ‌إلى ‌وصف ‌نفسي لعلم الناس بي؛ إنه ليس أحد من الخافقين يختلج في نفسه مسألة مشكلة إلا لقيني بها، وأعدّني لها، فأنا عالم ومتعلم وحافظ ودارس، لا يخفى عليّ مشتبه من الشّعر، والنّحو، والكلام المنثور، والخطب والرسائل، ولربما احتجت إلى اعتذار من فلتة أو التماس حاجة، فأجعل المعنى الذي أقصده نصب عيني، ثم لا أجد سبيلاً إلى التعبير عنه بيد ولا لسان.

وبلغني أنّ عبيد الله بن سليمان ذكرني بجميل، فحاولت أن أكتب إليه رقعة أشكره فيها، وأعرض ببعض أموري؛ فأتعبت نفسي يوماً في ذلك، فلم أقدر على ما أرتضيه منها، وكنت أحاول الإفصاح عمّا في ضميري، فينصرف لساني إلى غيره. ولذلك قيل: زيادة المنطق على الأدب خُدعة، وزيادة الأدب على المنطق هجنة)).

وفي هذا قال ابن الأثير (ت 637هـ) -صناعة المنظوم-: ((أيها المنتصب لهذه الصناعة، يجب عليك إذا أردت أن تؤلف شيئاً من الكلام، منثوراً كان أو منظوماً، ‌أن ‌تأخذ ‌من ‌نفسك، ‌ساعة ‌نشاطك وفراغ بالك، وإجابتها لك، فإن قليل تلك الساعة أجدى عليك بما يعطيك يومك بالكد والمطاولة. وإياك والتوعر فإنه يسلمك إلى التعقيد، وهو الذي يستهلك معانيك)). ولقد أصاب ابن الأثير المَحَزّ، فالمعنى هو عماد اللفظ، واللفظ هو زينة المعنى. والمعاني بمنزلة الأرواح، والألفاظ بمنزلة الأجساد.