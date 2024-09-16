Tuesday, 17 September 2024 04:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطأ المعنى عند الشعراء 2-2

9/16/2024 7:26:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يرجع السبب في خطأ الشعراء والكتاب بالمعنى إلى الجهل بالأحوال، والغفلة عما ينبغي أن يقال، فالغلط يتولد من الكلام الذي يلفظه الشاعر أو الكاتب على جهة ‌سبق القلم أو ‌اللسان؛ إلى الشيء الذي لا يريده الإنسان.

لذلك قالوا: هنيئاً لمن لم يتكلم إلا بعد علم، ولم يخاطِبْ إلا بعد فهم وحلم، فإنه لا شك سينجو من الوقوع فيما يسبب الثلب والذم. ولا سبيل إلى توقي ذلك إلا بمطالعة أقوال من استحسن الناس أقوالهم، ورضي الناس أحوالهم.

حُكي عن المبرد؛ وهو من أكبر علماء العربية وأفخمهم شأناً، وصاحب كتاب الكامل، أنه قال: ((‌لا ‌أحتاج ‌إلى ‌وصف ‌نفسي لعلم الناس بي؛ إنه ليس أحد من الخافقين يختلج في نفسه مسألة مشكلة إلا لقيني بها، وأعدّني لها، فأنا عالم ومتعلم وحافظ ودارس، لا يخفى عليّ مشتبه من الشّعر، والنّحو، والكلام المنثور، والخطب والرسائل، ولربما احتجت إلى اعتذار من فلتة أو التماس حاجة، فأجعل المعنى الذي أقصده نصب عيني، ثم لا أجد سبيلاً إلى التعبير عنه بيد ولا لسان.

وبلغني أنّ عبيد الله بن سليمان ذكرني بجميل، فحاولت أن أكتب إليه رقعة أشكره فيها، وأعرض ببعض أموري؛ فأتعبت نفسي يوماً في ذلك، فلم أقدر على ما أرتضيه منها، وكنت أحاول الإفصاح عمّا في ضميري، فينصرف لساني إلى غيره. ولذلك قيل: زيادة المنطق على الأدب خُدعة، وزيادة الأدب على المنطق هجنة)).

وفي هذا قال ابن الأثير (ت 637هـ) -صناعة المنظوم-: ((أيها المنتصب لهذه الصناعة، يجب عليك إذا أردت أن تؤلف شيئاً من الكلام، منثوراً كان أو منظوماً، ‌أن ‌تأخذ ‌من ‌نفسك، ‌ساعة ‌نشاطك وفراغ بالك، وإجابتها لك، فإن قليل تلك الساعة أجدى عليك بما يعطيك يومك بالكد والمطاولة. وإياك والتوعر فإنه يسلمك إلى التعقيد، وهو الذي يستهلك معانيك)). ولقد أصاب ابن الأثير المَحَزّ، فالمعنى هو عماد اللفظ، واللفظ هو زينة المعنى. والمعاني بمنزلة الأرواح، والألفاظ بمنزلة الأجساد.

MENAFN16092024000110011019ID1108680561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث