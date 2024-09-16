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مهارات المستقبل

9/16/2024 7:26:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصور أنك في عام 2045 وطفلك البالغ من العمر 3 سنوات يبلغ عمره الآن 24 عاماً، ولقد تميز وتخرج من الجامعة ويبحث اليوم عن وظيفة تتناسب مع مهاراته الأساسية، فما هي المهارات التي سيحتاج إليها، والتي ستفتح له أبواباً شتى من الفرص التي ستمكّنه من الولوج في بيئة العمل والنجاح فيها؟

وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2016، فإن 65% من الوظائف قد لا تكون معروفة للكثيرين، ولكن من الممكن التعرف على المهارات المطلوبة وتمكين أطفالنا للتعامل مع التغيرات المستمرة في سوق العمل.

بعض هذه المهارات هي مهارة حل المشكلات، ففي بيئة عمل مليئة بالتحديات سيحتاج الطفل إلى إتقان مهارة تحديد المشكلة التي تواجهه والتمكن من تحليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ولابد من صقل هذه المهارة ابتداءً من المرحلة العمرية المبكرة وذلك من خلال حل الألغاز واستخدام الألعاب التفاعلية مثل LEGO وMinecraft التي بإمكانها مساعدة الأطفال على إتقان مهارة حل أية مشكلة بطريقة فعالة.

إضافة إلى مهارة التعاون والعمل الجماعي، فلقد أصبحت هذه المهارة في غاية الأهمية سواء في مقاعد الدراسة أو بيئة العمل، لذا يتطلب من الطفل إتقانها منذ الصغر وإدراك أن نجاح المجموعة أو الفريق في بيئة العمل هو نجاحه الشخصي أيضاً.

كما أن تعلم الأبناء للمهارات الرقمية في العصر الذي نعيشه حالياً ومستقبلاً سيحتاج إلى معرفة قوية ومفصلة للأجهزة الرقمية وتطبيقات الإنترنت، وسيمكن فهم واستيعاب أساسيات البرمجة ومعالجة البيانات وتحليلها الأبناء من التنقل بيّسر في سوق العمل، لأنه سيصبح قائماً بشكلٍ أساسي على التكنولوجيا والابتكار.

مستقبل عالمنا برمته اليوم متروك للشباب والأجيال القادمة، لذلك لابد من تحديد جميع الإجراءات اللازمة وتعليم الأطفال منذ الصغر مهارة الحفاظ على البيئة وتوفير أهم الفرص لتوعيتهم وإشراكهم في قضايا العالم الحقيقية التي تتخطى جدران الفصول الدراسية.

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