بيت الحكمة واستدامة المعرفة

بيت الحكمة في الشارقة أيقونة ثقافية تعكس التزام الإمارة بتعزيز استدامة المعرفة ونقلها للأجيال القادمة، هذا الصرح المتميز ليس مجرد مكتبة تقليدية، بل هو نموذج حديث يجسد رؤية مستقبلية للمكتبات التي تجمع بين التكنولوجيا الرقمية والتفاعل الاجتماعي، مع الحفاظ على التراث الثقافي الأصيل.

يقدم بيت الحكمة إضافة جوهرية لتعزيز مكانة الشارقة عاصمة للمعرفة والثقافة، ويتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة التي طالما عرفت بالتزامها بدعم العلم والمعرفة، وتجسد مفهوم ((عاصمة المعرفة)) عبر توفير بيئة تعليمية مستدامة تحتضن الأجيال الشابة وتزودهم بأدوات التفكير والإبداع، وتربط بين الأجيال، وتسهم في تطوير المجتمع، من خلال توفير مجموعة واسعة من مصادر المعرفة التي تتراوح بين الكتب المطبوعة والمواد الرقمية، ويتخطى دوره كمكان للقراءة فقط، ليصبح مركزاً للحوار الثقافي والفكري.

هذا التوجه يهدف إلى جعل المعرفة جزءاً من الحياة اليومية لأفراد المجتمع، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بقراءة الكتب في بيئة طبيعية وهادئة، تشجع على التفكير العميق.

إلى جانب ذلك، يعد بيت الحكمة مكاناً يجمع بين الأجيال من خلال مساحات مبتكرة للأطفال والشباب، تتضمن قاعات الأطفال المصممة بشكل يحاكي بيوت الأشجار، هذه المساحات تتيح للأطفال فرصة استكشاف الكتب والتعلم بطريقة ممتعة وتفاعلية.

يسهم بيت الحكمة في تحقيق استدامة المعرفة بشكل متميز من خلال المكتبة التي تحتوي على أكثر من 100 ألف كتاب حتى يتمكن الباحثون والطلاب والمثقفون من الوصول إلى مصادر متنوعة.

يسهم بيت الحكمة أيضاً، في تكوين بيئة شاملة تستقطب الأفراد من مختلف الخلفيات والجنسيات للقيام بدوره الوطني والدولي كوجهة عالمية للمثقفين والباحثين المهتمين بالتعلم المستدام والابتكار الفكري.

إن بيت الحكمة ليس مجرد مشروع معماري متميز، بل هو تجسيد حي لرؤية الشارقة عاصمة للمعرفة، يعزز من مكانتها ويضمن استدامة التراث الثقافي والفكري لأجيال قادمة.