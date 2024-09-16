صاروخ إيراني أطلقه الحوثي!

الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثي تجاه إسرائيل، ليس مجرد عملية عسكرية، بقدر ما هو تحول استراتيجي في مستوى الصراع بين إسرائيل وإيران.

الصاروخ الباليستي هذا صناعة إيرانية لا يتم إطلاقه من ناحية القرار، والعدد، وتحديد الهدف الموجه إليه، إلا بالأمر التفصيلي المباشر من أعلى سلطة في طهران.

عبر هذا الصاروخ 2040 كم في زمن 11 دقيقة ليسقط على هدف في مدينة ((يافا)) شعر به سكان تل أبيب وأدى إلى ذعر كبير لدى سكان المنطقة.

خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الرأي العام الإسرائيلي ببيان عاجل غاضباً متوعداً اليمن وإيران برد مدمر ((لأن إسرائيل لن تسمح لأي من أعدائها بالتعرض لأمن مواطنيها دون عقاب رادع)) على حد قوله.

واستشهد رئيس الوزراء في تهديده بما حدث في ((الحديدة)) من قصف وتدمير شامل قامت به إسرائيل في ضربتها الأخيرة.

كان رد فعل ايتمار بن غفير قاسياً وعنيفاً على إطلاق الصاروخ، وأكد أن مثل هذه العمليات تؤكد ضرورة التعامل مع أعداء الدولة العبرية بلا رحمة وبالعنف المطلوب حتى يتم تدميرهم نهائياً.

باختصار خدم هذا الصاروخ نظرية بن غفير العنصرية الدموية.

من ناحية أخرى، فرح أهل غزة الذين يعانون قرابة العام من حرب الإبادة تجاههم بهذا الصاروخ على أساس أنه نوع من إعاشة للإسرائيليين في جزء من الرعب الذي عانوا منه ويعيشونه منذ بداية الحرب.

ولا يبدو أبداً أن الصراع الحالي يسير نحو التهدئة أو التسوية أو السيطرة عليه بل يتجه بقوة نحو التصعيد واتساع حدوده، وزيادة الأطراف المتداخلة والمتورطة فيه.

الخوف من الانزلاق والانفلات نحو جولة جديدة من الصراع تبدأ ولا نعرف كيف ومتى تنتهي!