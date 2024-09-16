«آي إف إس» تستكمل الاستحواذ على «كوبرليف»

أتمّت آي إف إس IFS، المزود للبرمجيات السحابية المؤسسية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الصناعي، بقيمة 1 مليار دولار كندي للاستحواذ على شركة كوبرليف تكنولوجيز العالمية لتحليلات بيانات القرار. واستحوذت IFS على كافة أسهم كوبرليف المتبقة بقيمة 12 دولاراً كندياً للسهم.

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