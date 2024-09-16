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«العربية أبوظبي» تتيح إتمام إجراءات السفر من المنزل

9/16/2024 7:26:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((العربية أبوظبي))، أمس تعاونها مع ((مُرافق)) لخدمات المطارات المبتكرة، لإطلاق الخدمة الجديدة ((إتمام إجراءات السفر من المنزل))، لمسافريها في أبوظبي.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ((العربية للطيران))، إن الخدمة تسهم في تعزيز التزام المجموعة بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها، مشيراً إلى مواصلة الجهود للاستثمار في المنتجات ذات القيمة المضافة.

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