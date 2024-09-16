«العربية أبوظبي» تتيح إتمام إجراءات السفر من المنزل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((العربية أبوظبي))، أمس تعاونها مع ((مُرافق)) لخدمات المطارات المبتكرة، لإطلاق الخدمة الجديدة ((إتمام إجراءات السفر من المنزل))، لمسافريها في أبوظبي.
وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ((العربية للطيران))، إن الخدمة تسهم في تعزيز التزام المجموعة بتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها، مشيراً إلى مواصلة الجهود للاستثمار في المنتجات ذات القيمة المضافة.
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