«معرض دبي الدولي للأخشاب والمكائن» يستضيف 600 عارض من 50 دولة

تستعد دبي لاحتضان فعاليات الدورة الحادية والعشرين من دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب ((المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا))، بمشاركة أكثر من 600 عارض من أكثر من 50 دولة. ينطلق الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل.

ويجمع محترفي الصناعة والمصنعين والموردين والخبراء في مجال الأخشاب وآلات النجارة، لعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في الصناعة. كما يتيح فرصة استعراض مجموعة واسعة من آلات ومعدات الأعمال الخشبية، فضلاً عن دوره في جذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقة، ما يسهم في رفع إمكانات صناعة النجارة، وتحقيق التنويع الاقتصادي.

ويستقطب المعرض سنوياً أكثر من 15,000 زائر، مما يزيد على 130 دولة.

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