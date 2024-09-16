«معرض دبي الدولي للأخشاب والمكائن» يستضيف 600 عارض من 50 دولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستعد دبي لاحتضان فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب ((المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا))، بمشاركة أكثر من 600 عارض من أكثر من 50 دولة. ينطلق الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل.
ويجمع محترفي الصناعة والمصنعين والموردين والخبراء في مجال الأخشاب وآلات النجارة، لعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في الصناعة. كما يتيح فرصة استعراض مجموعة واسعة من آلات ومعدات الأعمال الخشبية، فضلاً عن دوره في جذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنطقة، ما يسهم في رفع إمكانات صناعة النجارة، وتحقيق التنويع الاقتصادي.
ويستقطب المعرض سنوياً أكثر من 15,000 زائر، مما يزيد على 130 دولة.
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