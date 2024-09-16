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«معهد الإمارات المالي» يطلق الدفعة الأولى من برنامج «القيادة المستدامة»

9/16/2024 7:26:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن معهد الإمارات المالي رسمياً إطلاق الدفعة الأولى من برنامج ((القيادة المستدامة في القطاع المالي)) بالتعاون مع دار نشر هارفارد للأعمال والتعليم المؤسسي. وقال المعهد، إن الدفعة الأولى للبرنامج تأتي بمشاركة 30 قائداً من مؤسسات مصرفية ومالية مختلفة وهي مصرف الإمارات المركزي وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وحبيب بنك وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك التجاري الدولي.

وأكدت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أهمية البرنامج في دعم توجهات دولة الإمارات نحو الاستدامة.

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