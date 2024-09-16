«معهد الإمارات المالي» يطلق الدفعة الأولى من برنامج «القيادة المستدامة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن معهد الإمارات المالي رسمياً إطلاق الدفعة الأولى من برنامج ((القيادة المستدامة في القطاع المالي)) بالتعاون مع دار نشر هارفارد للأعمال والتعليم المؤسسي. وقال المعهد، إن الدفعة الأولى للبرنامج تأتي بمشاركة 30 قائداً من مؤسسات مصرفية ومالية مختلفة وهي مصرف الإمارات المركزي وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وحبيب بنك وبنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك التجاري الدولي.
وأكدت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أهمية البرنامج في دعم توجهات دولة الإمارات نحو الاستدامة.
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