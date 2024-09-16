تراجع الطلب على «آيفون» يهبط بسهم «أبل»

انخفض سهم ((أبل)) خلال تعاملات أمس، وسط مخاوف من ضعف الطلب على ((آيفون))، خاصة طرز ((برو))، وذلك في أعقاب انتقادات للشركة لعدم تقديمها أي جديد في أحدث إصداراتها. وقد تراجع السهم بنسبة 3.05% إلى 215.77 دولاراً بعدما لامس 213.92 دولاراً في وقت سابق.

وقال المحلل لدى ((جيه بي مورجان))، ساميك تشاترجي، إن البيانات المبكرة تظهر طلباً مماثلاً على إصدار ((آيفون 16)) ولكن بداية أبطأ لطرازي ((برو)) مقارنة بالعام الماضي. فيما كتب وامسي موهان، من ((بنك أوف أمريكا)): قد يؤثر العرض والتسعير على أوقات التسليم، ورغم أن تمديد تواريخ الشحن تعكس طلباً على ((آيفون))، إلا أن عوامل أخرى مثل العرض والمخزون والتخصيص والتسعير قد تؤثر على تواريخ الشحن.

من جانبه، قال محلل ((تي إف إنترناشونال سيكيورتيز))، مينج تشي كو، إن مبيعات ((آيفون 16)) انخفضت 12.7% في عطلة نهاية الأسبوع الأول من طرحها، مقارنة بما حققته إصدارات ((آيفون 15)) قبل عام.

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