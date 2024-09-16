«لايت + إنتلجنت بيلدنج» يستعرض في دبي أحدث ابتكارات المباني الذكية

تستضيف دبي ((لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست))، في الفترة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، وسيركز المعرض على الأهمية المتزايدة للمباني الذكية، حيث سيشكّل المعرض الشهير في دورته الثامنة عشرة منصة مثالية لمحترفي وخبراء القطاع، وسيتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاعي الإضاءة والمباني الذكية، حيث من المتوقع أن ينمو سوق المباني الذكية بشكل كبير، إذ تشير التوقعات إلى أنه قد يصل إلى قيمة 23.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وقال عبدالمحسن، مدير إدارة معرض ((لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست)): ((سيجمع معرض ((لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست)) أكثر من 450 عارضاً عالمياً يمثلون آلاف العلامات التجارية والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في دبي لحضور أكبر دورة على الإطلاق بتاريخ المعرض)).

وستستضيف شركة كيه أن أكس، إحدى أكبر الشركات في العالم لحلول المنازل والمباني الذكية، عرضاً استثنائياً في هذا المعرض إلى جانب الشركات الدولية والإقليمية التي تعد جزءاً من شبكتها الواسعة التي تضم 500 عضو.

وقال كاستو كانافاتي، رئيس فريق التسويق لدى شركة كيه أن أكس: ((لقد قطعت المنطقة شوطاً كبيراً في مجال الاستدامة وتبني المباني الذكية، وتُعد إدارة الطاقة من أهم الأولويات في تقنيات المباني الذكية، ليس فقط من حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير أيضاً)).

وأضاف كانافاتي: ((إن الاستثمار في تطبيقات إدارة الطاقة الفعالة للمباني الذكية أمر ضروري، كما أن ضمان ترابط جميع المنتجات وتلبية أعلى معايير الأمن أمر بالغ الأهمية لتحقيق تأثير إيجابي دائم)). ستشارك شركة كيه أن أكس خلال فعاليات المعرض، رؤاها عن أحدث الحلول وتحديثات القطاع وستتحدث أمام الحضور في قمة المباني الذكية، التي تجمع شركات التكنولوجيا الرائدة وقادة الحكومات ومحترفي القطاع لمناقشة مستقبل المباني الذكية.

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