جمعية المهندسين تدعو المبتكرين للمشاركة بجائزة الإبداع حتى 15 نوفمبر

دعت جمعية المهندسين في الإمارات جميع المبتكرين في الدولة إلى مشاركة أفكارهم الرائدة عبر الدورة الثالثة من جائزة التميز والإبداع الهندسي التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة وتستهدف إبراز أهمية العمل الهندسي الوطني وتحفيز الكفاءات الهندسية الوطنية نحو التطور والإبداع والريادة.

وأوضحت اللجنة المنظمة للجائزة أن باب الترشح واستقبال طلبات المشاركة سيبقى مفتوحاً حتى 15 نوفمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة

وتستهدف الجائزة بمختلف فئاتها الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المجال والاستشاريين ومقدمي الخدمات الهندسية والشركات الصناعية والشركات الهندسية الناشئة والمقاولين وطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بجميع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث وأصحاب المشاريع وشركات إدارة المشاريع لعرض مشاريعهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم مرموقة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال.

ويتم تكريم الفائزين بدرع الجائزة وجوائز مالية إلى جانب العديد من الميزات الأخرى التي تشمل الاحتفاء بأصحاب المساهمات المتميزة في القطاع الهندسي من الأفراد أو المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص وتسليط الضوء على إنجازاتهم وإبرازها أمام جمهور واسع.

وتشمل الجائزة فئتين رئيسيتين وهما فئة الشخصيات الاعتبارية وفئة الأفراد بإجمالي 13 فئة وتضم الأولى جائزة المشروع الهندسي الرائد وجائزة أفضل شركة استشارات هندسية وجائزة أفضل شركة خدمات هندسية وجائزة أفضل شركة إنشاءات وجائزة أفضل شركة أو مؤسسة صناعية وجائزة أفضل شركة هندسية ناشئة وأفضل بحث علمي في مجال الهندسة.. أما فئة الأفراد فتشمل جائزة الشخصية الريادية وجائزة المهندس المتميز وجائزة الطالب المتميز إضافة إلى جائزة المهندس الواعد.

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