منتدى الشارقة للاستثمار ينطلق برؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق، الأربعاء، أعمال النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)) ويستمر يومين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
ويمثل المنتدى منصة فريدة لبناء شراكات استثمارية واعدة، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم ما يزيد على 100 فعالية، تتضمن خطابات ملهمة وجلسات نقاشية وورش عمل، تناقش التوجهات الاقتصادية الصاعدة في القطاعات الحديثة.
ويستكشف المنتدى، تحت شعار ((رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية))، دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل ملامح الاقتصادات الذكية، وتوفير الحلول المبتكرة لقطاعات الصناعة، والزراعة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الشركات والمؤسسات. ويسلط المنتدى الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة الإمارات، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين، في مشاريع مبتكرة تساهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءته واستدامة نموه.
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