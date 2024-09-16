شركات إماراتية تتسلم 14 طائرة من «بوينغ» في 8 أشهر

استحوذت الشركات الإماراتية (طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي ودبي لصناعة الطيران) على نحو 82.3% من إجمالي تسليمات بوينغ في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس الماضي.

وأظهرت البيانات أن ((بوينغ)) سلمت الشركات الإماراتية 14 طائرة جديدة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري من إجمالي 17 طائرة تسلمتها شركات الطيران في المنطقة، ما يعكس حجم النمو والتوسعات التي تشهدها الناقلات الوطنية خلال الفترة الحالية بدعم من ارتفاع حجم الطلب على السفر من وإلى الإمارات.

وبحسب الشركة الأمريكية، فقد سلمت ((دبي لصناعات الطيران)) في مارس ومايو ويونيو وأغسطس 6 طائرات طراز ((بوينغ 737 ماكس))، كما تسلمت ((الاتحاد للطيران)) ثلاث طائرات من طراز ((بوينغ 787 دريملاينر)) خلال فبراير الماضي، و4 طائرات من طراز ((بوينغ 737 ماكس)) تسلمتها ((فلاي دبي)) في يناير وفبراير ومايو ويونيو، كما تسلمت طيران الإمارات طائرة شحن من طراز بوينغ 777 F خلال شهر أغسطس الماضي.

وأنهت ((طيران الإمارات)) و((فلاي دبي)) عام 2023 بطلبيات ضخمة للطائرات قيد التسليم تضم 472 طائرة، بقيمة دفترية 155 مليار دولار، بما يعادل 569 مليار درهم، ما يؤكد الالتزام باستيعاب النمو المستقبلي المتوقع لقطاع الطيران في الإمارات، وتعزيز مكانة دبي المحورية في هذا القطاع الحيوي.

وتواصل الناقلات الوطنية توسيع عملياتها مدعومة بمكانة دولة الإمارات الرائدة كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، فضلاً عن انتعاش الطلب على السفر، ما يعكس قوة وتنافسية شركات الطيران الإماراتية ونجاحها في اكتساب ثقة دولية كبيرة.

ويتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية التحلّيق إلى آفاق جديدة من النمو في الفترة المقبلة عبر إضافة مزيد من الوجهات إلى شبكاتها المتنامية، لا سيما في ظل التوقعات بنمو ملموس في حركة المسافرين عبر مطارات الدولة لتبلغ 140 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.

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