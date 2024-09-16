«الاقتصاد والسياحة» و«إعمار للضيافة» تعززان تجارب الضيوف في دبي بخدمات وحملات مبتكرة

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة إعمار للضيافة مذكرة تفاهم من شأنها الإسهام في الجهود الرامية لتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة، ومواصلة توفير خدمات مميزة وتجارب مبتكرة للضيوف. جرى توقيع مذكرة التفاهم في المبنى الرئيسي للدائرة، بحضور سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومارك كيربي، مدير قطاع الضيافة لدى مجموعة إعمار للضيافة.

وتؤكد المذكرة التزام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتعزيز العلاقات مع المجموعات الفندقية المحلية والعالمية، وتحفيز النمو والابتكار في قطاع الضيافة، كما أنها تعكس الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص باعتبارها عاملاً رئيسياً في ضمان نجاح وتميز السياحة في دبي، ووسيلة فعالة لتوفير تجارب فريدة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وأيضاً تعزز هذه الخطوة الشراكة القائمة بين الطرفين، وتسهم في الارتقاء بالجهود التسويقية والترويجية، وتطوير العروض والتجارب السياحية، وتوفير التدريب وبناء القدرات.

ومن شأن التعاون المشترك بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة إعمار للضيافة الارتقاء بالتجارب السياحية في المدينة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.

أجندة اقتصادية

وقال عصام كاظم: ((في إطار الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، تمثل مذكرة التفاهم الجديدة التي تم توقيعها بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة إعمار للضيافة خطوة مهمة لقطاع السياحة بالإمارة في ضوء الأهمية المتزايدة للضيافة باعتبارها ركيزة أساسية في رحلة دبي لتصبح واحدة من أكثر الوجهات تميّزاً وشهرة واستقطاباً للزوّار من جميع أنحاء العالم)).

وأضاف: ((لقد قامت مجموعة إعمار للضيافة بدور محوري في مسيرة نمو وتطور المدينة.

وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيُضيف المزيد من الزخم لقطاع السياحة في دبي ويعزز جاذبيتها على مستوى العالم من خلال الارتقاء بتجارب الزوار والضيوف. وتعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المشترك بترسيخ مكانتها كمدينة رائدة عالمياً في مجال السياحة والضيافة، وسنواصل العمل مع شركائنا لجعل دبي أفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة)).

7 علامات

وتمتلك مجموعة إعمار للضيافة 12.600 غرفة فندقية في العديد من الوجهات حول العالم، إضافة إلى محفظة أصول تضم سبع علامات تجارية متميزة، بما فيها العنوان للفنادق والمنتجعات، وفيدا للفنادق والمنتجعات، وأرماني للفنادق والمنتجعات، وبالاس للفنادق والمنتجعات.

وفي داخل دبي لديها منشآت تابعة لمجموعة إعمار للنوادي الترفيهية حاصلة على جوائز مثل: نادي المرابع العربية للغولف، ونادي مرسى دبي لليخوت، ونادي كريك مارينا لليخوت، ونادي دبي للبولو والفروسية.

وتأكيداً على أهمية الصحة والعافية في تعزيز نمط حياة أفراد المجتمع، قدمت إعمار صالات ((فيو Veo)) الرياضية، التي تم تصميمها لإتاحة مساحات مجهزة لعشاق اللياقة. كما توفر وجهات تناول الطعام الشهيرة للمجموعة، بما في ذلك أتموسفير، وثيبتارا، وأرماني كافيه، وغيرها الكثير، تجارب طعام لا مثيل لها من شأنها تعزيز مشهد المأكولات وفنون الطهي في دبي.

وقال مارك كيربي: ((يشكل تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خطوة بارزة تتماشى مع أهدافنا الرامية إلى الارتقاء بقطاع الضيافة الفاخرة في دبي. ومن خلال توحيد جهودنا مع الأهداف الملهمة للدائرة، نسعى إلى توفير تجارب سياحية استثنائية تستقطب جميع الزوار من مختلف أنحاء العالم. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة دبي السياحية وتعزيز نمو أعداد الزوار، إلى جانب الارتقاء بمعايير التميز في قطاع الضيافة)).

ويُعد التسويق والترويج أحد أهم المجالات الرئيسية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، حيث سيعمل الطرفان معاً لتطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة تسلط الضوء على ما تتمتع به دبي من معالم سياحية وتجارب فريدة. وتستفيد هذه الجهود المشتركة من الإمكانات الواسعة لشبكة مجموعة إعمار للضيافة وخبرتها في مجال الضيافة للوصول إلى جمهور أوسع وجذب المزيد من الزوار إلى دبي. كما يسلط هذا التعاون الضوء على دبي كوجهة مثالية للزوار، إلى جانب تعزيز مكانتها حول العالم.

ويركز التعاون المشترك على تطوير منتجات وتجارب سياحية جديدة تلبي الاهتمامات المتنوعة للزوار. وستعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة إعمار للضيافة على تحديد الباقات والتجارب التي تركز على معالم دبي الفريدة والأصيلة من خلال دمج التراث الثقافي الغني للمدينة مع المعالم السياحية العصرية.

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